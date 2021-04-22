「一個都不能少」 馬州加速疫苗接種 開放更多「免預約」

馬州將在海軍及陸戰隊紀念球場等大型接種站增加免預約施打名額，以便讓更多想打疫苗的人接種。(州政府辦公室)

馬州疫苗 施打突破400萬之際，州長霍根(Larry Hogan)21日宣布「一個都不能少」(No Arm Left Behind)的疫苗新計畫，調動各方資源為年長者、大學生和員工接種疫苗提速，在大型接種站開放更多「免預約」機會，增加移動診所，並與馬州最大的幾個雇主合作，以便「讓每一個想打疫苗的人都儘快打上疫苗」。

馬州截至21日施打406萬9342劑新冠疫苗，超過八成的65歲以上人口、逾55%的成年人口已接種至少一劑，接種人口在全美排第12；每日平均施打6萬6303劑，其中20日接種了7萬8273劑，創下單日新高。

霍根說，巴爾的摩會展中心方艙醫院(Baltimore Convention Center Field Hospital)將為巴爾的摩市居民開放更多免預約機會，喬治王子郡Greenbelt地鐵站 和海軍及陸戰隊紀念球場(Navy-Marine Corps Memorial Stadium)的大型接種站也將增加免預約機會，具體排隊時間和名額，需視當地情況而定。

馬州將在海軍及陸戰隊紀念球場等大型接種站增加免預約施打名額，以便讓更多想打疫苗的人接種。(州政府辦公室)

根據「一個都不能少」計畫，州府將按各郡市的各郵編居住區加倍動員年長居民接種疫苗，並讓老年中心在4月30日重開、恢復實體活動；州府也與馬里蘭高等教育委員會(Maryland Higher Education Commission)和42所公私立大學合作，協助大學生接種，大型接種站也將預留專給大學生的接種名額；州衛生廳還將與亞馬遜、西南航空、康卡斯特(Comcast)等馬州最大的幾個雇主公司合作，加速員工接種。

霍根表示，要在州府運營的大型接種站打上疫苗，最佳方法是到covidvax.maryland.gov提前註冊，或致電855-634-6829，該客服中心每天上午7時至晚10時開放，提供200多種語言支持。

隔壁維州截至21日施打547萬861劑疫苗，40.7%的成年人口至少施打一劑，日均施打7萬7220劑；華府已打42萬2000劑，三成人口至少接種一劑，日均施打4898劑。