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霍華德大學獲159萬元疫苗資助 將建移動接種站

記者張筠／華盛頓報導

有「非裔哈佛」之稱的華府霍華德大學(Howard University)近日收到159萬元的疫苗資助，將用於在非裔和其他醫療資源較稀缺的社區建立移動疫苗接種站(mobile vaccination unit)，並簡化預約打疫苗的流程，促進疫苗資源公平分配。

霍華德大學收到的疫苗資助金來自前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)發起的Greenwood Initiative慈善計畫，該計畫重點支援非裔醫學院的疫苗工作，另外三所收到此資助的學校為洛杉磯查爾斯德魯大學(Charles R. Drew University)醫學院、納許維爾瑪雅醫學院(Meharry Medical College)、亞特蘭大莫爾豪斯醫學院(Morehouse School of Medicine)。

霍華德大學醫學院將用此159萬元建立一個移動疫苗接種站，加快華府民眾的接種速度，此外該校也將設立一個新的客服中心，讓無法上網的民眾直接致電預約疫苗名額，解決網路資源不均導致的疫苗分配問題。

霍華德大學將與市府合作運營新的移動接種站，自去年12月至今，霍華德大學已給逾2萬5000名華府市民施打新冠疫苗，該校也在疫苗投入使用後，持續與社區合作，鼓勵人們接種，服務老年人等弱勢群體。

華府衛生局也計畫未來幾周設立移動疫苗接種站，將更多疫苗帶入社區，不過衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)說，由於嬌生疫苗(Johnson & Johnson)被叫停，該計畫可能稍有延後。

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