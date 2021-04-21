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力挺華府成州 拜登政府發表「政策立場」

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府「黑人的命也是命」廣場上，飄揚著51顆星的美國國旗，以此表達對華府單獨成州的支持。（美聯社）
華府「黑人的命也是命」廣場上，飄揚著51顆星的美國國旗，以此表達對華府單獨成州的支持。（美聯社）

國會眾院將在本周四就「華府自成一州」的法案表決之際，拜登政府20日發布「政策立場」(policy position)力挺該法案，表示這將為華府居民提供早該實現的國會完整代表權，呼籲國會快速有序地推進華府過渡成州；這是華府近些年爭取自成一州以來，從白宮獲得的最有力支持。

拜登政府在政策立場表示，70多萬華府居民長久以來被剝奪了國會完整代表權，「納稅卻無代表」(Taxation Without Representation)和對自治的否認，是對美國立國之本這類民主價值的冒犯；該政策立場也提及華府經濟強健、文化富饒、人口多元，成州之後將讓美國更強大、更公正。

拜登政府以政策立場力挺華府自成一州，是白宮歷年來對該議題表達支持最有力的一次，早年前總統柯林頓、歐巴馬在任時，對華府成州雖有模糊的支持表態，但未採取行動從立法層面推動。

國會眾院首次就華府成州的相關法案表決，是在柯林頓總統時期的1993年，當時有超過100位民主黨議員與共和黨一同反對該法案；近20年後，「華府成州」已成為民主黨推動選舉權與民權的中心議題，此次由華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)提出的HR51「接納華府法案」，在眾院幾乎獲所有民主黨議員的支持，有望在周四表決通過，她去年提出的類似法案也在眾院過關。

但在民主黨僅有微弱優勢的參院，該法案前景渺茫，需60票繞過冗長辯論戰術(filibuster，又譯費力把事拖)才有望進到表決議程，但共和黨一致反對該法案，指華府成州違反憲法，實際目的是為民主黨增加參院席位，並質疑華府是否具備足夠經濟實力單獨成為一個州。

眾院法規委員會(House Rules Committee)20日圍繞該法案周四在眾院的議事程序(rules of procedure)與修正案展開討論，共和黨眾議員南希‧梅斯(Nancy Mace)說華府人口不符合單獨成為一個國會選區的要求；但實際上，華府人口比懷俄明州和佛蒙特州多，這兩州各有兩名國會參議員和一名眾議員。

華府 眾院 民主黨

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