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維州放寬學校文娛活動限制：室內最多100人、戶外500人

記者張筠／維州報導

維州州長諾譚(Ralph Northam)本周宣布放寬全州各校的文娛活動人數限制，室內表演及活動最多100人，戶外演出最多500人，但也提醒仍要謹慎防疫，就算接種疫苗也不可鬆懈。

諾譚表示，近期收到不少家長和學生反饋，他們表示在體育活動限制放寬的同時，音樂會等文娛活動也應適度開放，以滿足學生及社區的文化需求；州府表示，接種疫苗明顯穩定了疫情，因此將允許全州各校把室內文娛表演及活動的人數上限從原來的50人調至100人，戶外可增至500人。

州府提醒各地師生仍須謹慎防疫，諾譚預計未來幾天將根據各地疫情狀況放寬更多防疫限制。

由於州府學校文娛活動定義為社交聚會(social gathering)，原先學校室內活動不得超過50人，招致一些家長和教師不滿，表示州府對學校文娛活動的限制過於嚴苛，而維州其他文藝演出或活動可達客容量的30%，或不多於250人；另外也有教師和家長早先抱怨州府只放寬學校體育活動的限制，不顧及其他學生感受，要求州府更新防疫限令，方便各學校陸續恢復文娛活動。

目前維州7日平均確診率已降至6%左右，低於冬季高峰時的17%；截至20日，維州已有42%人口接種了至少一劑新冠疫苗；北維州費郡泰森角中心(Tysons Corner)20日也新開大型接種站，預計每天打3000人劑，並提供多語言服務。

維州 防疫 疫苗

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