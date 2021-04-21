佛洛伊德命案警定罪 250名國民兵進駐華府加強維安

近日為因應沙文裁決後可能發生的抗議或暴動，包瑟申請國民兵再駐華府，加強維安。（記者張筠 / 攝影）

明尼蘇達州白人警察 沙文(Derek Chauvin)去年5月以膝蓋壓頸致非裔佛洛伊德(George Floyd)死亡，引發全美多地示威抗議，20日陪審團宣布沙文的所有罪名成立，為因應更多抗議及暴力隱患，代理陸軍部長惠特利(John E. Whitley)近日批準華府 要求，派遣250名非武裝國民兵 (National Guard)駐守華府至5月9日，援助地方執法機構維安。

華府警方近日已在市中心加強警力，並安排警員12小時輪班，華府市長包瑟(Muriel Bowser)19日更向聯邦申請增派國民兵支援，惠特利批准派遣250名非武裝國民兵進駐華府，直到5月9日。

自年初國會發生暴動後，國民兵駐守華府已成為「常態」。（記者張筠 / 攝影）

華府國土安全和應急管理局主任羅吉圭斯(Christopher Rodriguez)表示，國民兵主要會協助管理華府市中心的交通，加強地鐵站的安保，分攤華府警方的執法和維安壓力，並組成「快速反應小組」，因應可能發生的大規模示威或抗議。

雖然包瑟曾在拜登總統就職典禮結束後表示不希望國民兵和鐵絲、圍欄長期留在華府，但近日隨著槍擊案、族裔衝突案件增加，她表示市府官員已在為新的動盪和危機做準備。

華府上周末有上百人集中在「黑人的命也是命」廣場示威，抗議近日多起警方執法不當的案件，包括20歲非裔萊特(Daunte Wright)被女警金柏莉‧波特(Kimberly Potter)槍殺、一名芝加哥警察槍殺13歲男孩，以及沙文跪頸案等，華府執法人員19日也開始以多個小分隊的形式在白宮附近巡邏，加強防護。

去年沙文跪頸致佛洛伊德命案發生後，大小示威抗議活動在華府頻發，而1月國會暴動後，國民兵駐守華府就成為「常態」，不少居民和遊客也已習慣在市中心和部分交通要道看見國民兵及武裝車輛。

儘管國民兵駐守華府的主要目的是為分擔地方執法機構的維安壓力，但也爭議不斷；有議員和居民表示，國民兵駐守會製造恐慌，甚至浪費資源。