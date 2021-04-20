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維州州長選舉 前州長麥考利夫籌款1200萬元最多

記者羅曉媛／維州報導
前州長麥考利夫本月初在民主黨黨內辯論做準備。（美聯社）
前州長麥考利夫本月初在民主黨黨內辯論做準備。（美聯社）

維州州長選舉日漸升溫，根據最新競選財務報告，二度參選的前維州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)以1200萬元的籌款總額，繼續領跑其他參選人；而共和黨有兩人自掏腰包，各為競選投入超過500萬元。

根據維州無黨派政治數據組織「Virginia Public Access Project」的最新統計，麥考利夫宣布參選以來已籌款1200萬元，其中有420萬元是在今年1月至3月籌得；與他最接近的民主黨競爭對手佛伊(Jennifer D. Carroll Foy)，籌款370萬元，其中180萬元為今年第一季度籌得；其餘三人的籌款金額落後，州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)籌款180萬元，現任副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)籌款32萬7000元，自詡社會主義者的州眾議員卡特(Lee J. Carter)籌款22萬8000元。

共和黨參選人中，曾任凱雷投資集團聯合首席執行官的洋基(Glenn Youngkin)籌款約800萬元，絕大多數來自今年第一季度，不過其中有550萬元屬貸款「自費」；籌款金額僅次於他的是投資人施耐德(Pete Snyder)，籌款近690萬元，其中520萬來自他和妻子的貸款(in loans)。

共和黨將於5月8日決出州長候選人的黨內提名，七名參選人過去數月來也加緊廣告攻勢，洋基為此花費440萬元，施耐德花費420萬元；同期民主黨參選人打廣告的花費相對較少，麥考利夫在第一季度花費120萬元，佛伊花費76萬元。

由於維州州法禁止州長競選連任，此次有十多名參選人角逐州長之位，麥考利夫作為民主黨多年來的籌款冠軍，此次收穫的最大捐款來自「勞工國際工會的北美教育基金」(Laborers’ International Union of North America Education Fund)，總計25萬元；佛伊在第一季度的最大捐款則來自夏洛茲維爾(Charlottesville)的一對夫婦，對衝基金(hedge fund)執行長畢爾斯(Michael Bills)和妻子史密斯(Sonjia Smith)，捐款75萬元。

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