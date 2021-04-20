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華府停車執法 6月起恢復 居民區停車許可也漲價

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府6月1日起恢復停車方面執法，居民區停車許可也將漲價。(記者羅曉媛/攝影)
華府6月1日起恢復停車方面執法，居民區停車許可也將漲價。(記者羅曉媛/攝影)

華府早先因疫情放鬆的停車執法，將從6月1日起恢復，包括拖車和掃街作業，以及車牌及車檢需在有效期內等，駕照在此期間過期者，需在7月1日之前換新；另也將從6月1日起調高居民區停車許可(residential parking permit)的費用，首輛車從35元提高到50元，第二輛車75元，第三輛100元。

華府19日發布6月1日起恢復停車執法的詳細公告，其中包括停車相關執法、違規停車的拖車及產生費用、掃街期間的違規停車、車牌或車檢過期，以及恢復需要出庭罰單的執法；另從7月1日起，如果車輛有超過60天未付的罰單，將被鎖車；駕照也需換新、保持在有效期內，並將恢復職業執照(occupational and professional licenses)的更新辦理，華府醫用大麻項目的病患或護理人員需持有效期內的註冊卡。

同時，華府將從6月1日至9月30日施行「赦免項目」(Amnesty Program)，駕駛人在此期間被開的罰單，只需支付罰單原本的費用，罰款可免除，詳情：ticketamnesty.dc.gov。

此外，華府衛生局19日推出「新冠自測」(Test Yourself DC)計畫，期間本地居民可到指定地點領取新冠檢測包，再自行檢測，結果三、五天出爐；4月30日之前，領取時間為每周一至周五上午10時至晚6時，5月3日之後為每周一至周六上午10時至晚6時，詳情：coronavirus.dc.gov/testyourself。

華府 駕照 檢測

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