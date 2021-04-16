華府喬治城、美利堅大學 今秋返校生須打疫苗

華府 喬治城大學(Georgetown University)和美利堅大學(American University)14日宣布，今年秋季學期返校的學生必須接種新冠疫苗 ，國際生的規定也類似，但具體要求將在未來數周另做公布。

喬治城大學校長德喬亞(John J. DeGioia)14日在公開信中表示，為了讓校園生活更快回歸正常，該校要求主校區、醫學院、法學院的所有本科生和研究生，必須接種疫苗才可在今年秋季學期返校。

德喬亞表示，全美逾7500萬人已打疫苗，各地新增的確診病例、住院人數和死亡人數也因疫苗推進開始下降；根據聯邦政府的計畫，19日開始全美成年人都有資格打疫苗，他也鼓勵學生接種；美利堅大學校長波維爾(Sylvia Burwell)同日也指，計畫在今秋返校的學生必須接種新冠疫苗，並提供相關證明。

兩校對於國際學生也將實施類似規定，但考慮到不同國家使用的疫苗可能與美國 不同，部分國際生在美國境外接種的疫苗可能尚未在美國授權使用，校方將再發布針對這類情況的指南。

華府天主教大學(Catholic University)並不要求秋季返校的學生打疫苗，但「強烈鼓勵」教職打疫苗；華盛頓聖三一大學(Trinity Washington University)尚未決定疫苗政策，喬治華盛頓大學和霍華德大學也尚未發布秋季學期的疫苗政策。