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白宮評分各州基礎建設 大華府道路橋梁亟需修繕

記者張筠╱華盛頓報導
白宮近日給全美各州及華府等地的基礎設施評分，報告顯示大華府的多條道路和橋樑狀況不佳，需要修繕。（記者張筠╱ 攝影）
白宮近日給全美各州及華府等地的基礎設施評分，報告顯示大華府的多條道路和橋樑狀況不佳，需要修繕。（記者張筠╱ 攝影）

白宮近日給全美各州以及華府、波多黎各(Puerto Rico)地區的基礎設施評分，報告顯示大華府三地眾多道路和橋梁狀況不佳，需更新或翻修，華府部分地區的居民建築需升級，馬州需擴大網路覆蓋面積，改進學校設備，維州則需解決水資源問題。

根據報告，在有評分的地區中，得分最高(C+)為喬治亞州和猶他州，最低分(D-)為波多黎各地區；在大華府地區，華府得分C-，馬州為C，維州未被評分。

白宮報告指，大華府三地的交通設施急需改善，華府有402哩的公路(highway)和八座橋梁狀況不佳，馬州逾2201哩的公路和273座橋梁需翻修，維州也有2124哩公路和577座橋梁需修繕。

除交通設施急需建設外，大華府三地也各有問題，白宮報告指，華府部分地區的居民建築需升級，以便滿足節能減排的需求，部分社區需建立寬帶網路服務、改善水資源。

馬州則在應對自然災害方面需提升，白宮報告顯示，馬州在2010年至2020年間共發生31次極端天氣引起的自然災害，部分沿海社區的防災能力需提升；馬州有近三分之一居民所住地區沒有足夠網路資源，另有近11%的人沒有寬帶網路；馬州的學校設備也需升級，並要擴充清潔能源方面的工作崗位。

白宮未在報告中給維州評分，但說維州除了道路需翻修建設外，退休老兵的醫療資源需加強；此外，每年定期給全美各地基礎設施打分的「美國土木工程師學會」(American Society of Civil Engineers)，近期在報告中表示，維州需改善水資源，修繕水壩等設施。

華府 馬州 維州

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