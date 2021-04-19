波特那&蘇爾律師事務所 專精工傷賠償 (中)

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險 公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續探討工傷賠償。

馬州 、維州和華盛頓特區有一套關於工人賠償要求的單獨法律，每個州的法律在永久性和臨時性殘疾津貼的期限和金額，所涵蓋的事故和傷害的種類，提出索賠的時效法規，以及由誰選擇醫療提供者方面都各不相同。對於涉及與雇主或其保險公司的爭議的索賠，每個司法轄區的聽證和上訴程式也不同。

如果您在工作中受傷，雇主的工人賠償保險公司可能會很快與您聯繫，在您有機會與律師交談之前，保險公司會迅速採取行動以獲取盡可能多的記錄資訊，這可能對您的情況有害。

保險公司可能會嘗試獲得以下內容的記錄描述，包括: 1.事故如何發生2.持續的傷害或疾病類型3.向您的雇主報告事故的方式和時間4.您已與同事和其他人共用了有關您的事故的那些資訊。

所有這些專案都會對您的索賠成功產生巨大影響，在保險公司備案之前，請務必諮詢經驗豐富且知識淵博的律師，這一點至關重要，由於時效法規因州而異，因此儘快與律師聯繫也很重要。

馬州的工傷賠償資格

在馬州，只有在工作中或在工作過程中遭受職業病或意外傷害的雇員，才有資格獲得工人的補償金，例如在建築事故中被墜落物體擊中的雇員。在馬州，一項針對工人索賠的訴訟時效期限為兩年，您必須確保已正確通知您的雇主您的索賠，並且您的索賠已在此期間內向馬州工人賠償委員會提出。

在某些情況下，即使工人已將其事故通知雇主，雇主也不會及時提交傷害報告，確保按時完成是您的責任。(由於篇幅所限，下次再續談工傷賠償)

工傷造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所經驗豐富的工傷事故律師，致力尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到工傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。