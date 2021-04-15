嬌生疫苗致6死引恐慌 維州疫苗官答疑

嬌生疫苗 導致六名女性出現罕見嚴重血栓，其中一死是來自維州 的45歲居民，目前暫無更多信息，僅知她是唯一因嬌生疫苗副作用致死案例，維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)13日就此在電話會議答疑社區。

•暫停持續多久？

聯邦疾病防治中心(CDC)副主任舒查特(Anne Schuchat)指調查可能持續數天或數周，但也強調「可能只需幾天」；CDC顧問委員會14日會面並調查數據之後，將公布更多細節和建議。

•嬌生疫苗之後會怎樣？

很多可能性，可能不再建議給類似這六名女性(均為18歲至48歲)狀況者施打，也可能建議醫生給嬌生疫苗接種者治療時，不用常見的肝素(heparin)療法，但具體需參照CDC之後通知。

•對維州疫苗進度的影響？

影響不是很大，維州除了北維州地區，其他地區的疫苗供應都多於想打人群，而且本周施打計畫只有15%為嬌生疫苗，其他疫苗也足夠填補空缺，維州還是能順利在4月18日開放16歲以上者接種，只是下周可能無法安排更多第一劑疫苗的預約；至於本周原本要打的7萬2000劑嬌生疫苗，將改為輝瑞或莫德納疫苗，或改期。

•我已接種嬌生疫苗，該注意什麼？

目前這一罕見血栓發生在接種後的6至13天，若處該區間，留意是否有嚴重、急性發作的頭痛、腹痛或腿痛，發現症狀應立即就醫；接種嬌生已超過一個月的風險極低。

•聯邦為何因極罕見病例叫停嬌生疫苗？

暫停建議並非因為概率，而是因為導致這類症狀的模式(pattern)；叫停也有助增強公眾信心，顯示CDC的監測系統在實時留意疫苗發展並及時行動。