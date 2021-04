馬里蘭大學5月辦線下畢業典禮 去年畢業生也能補上

馬里蘭大學14日宣布,將在5月21日為2021年畢業的學生舉辦線下畢業典禮,去年因疫情 未能經歷線下畢業典禮的畢業生,今年也可補上,屆時將按學院分上午和下午兩場;但各學院自己的畢業典禮,今年還是線上舉行。

馬大校長派恩斯(Darryll J. Pines)14日表示,學校與校址所在的喬治王子郡協同制定出符合地方衛生安全指南的線下畢業典禮計畫,確定將於5月21日(周五)上午11時與下午4時,按所在學院或單位分兩批在馬里蘭體育館(Maryland Stadium)舉行。

上午場面向藝術與人文學院(College of Arts and Humanities)、行為與社會科學學院(College of Behavioral and Social Sciences)、商學院(Robert H. Smith School of Business)、教育 學院、繼續教育(Extended Studies)、新聞學院(Philip Merrill College of Journalism),以及公共政策學院畢業生。

下午場面向農業與自然資源學院(College of Agriculture and Natural Resources)、建築學院(School of Architecture, Planning and Preservation)、電腦數學及自然科學學院(College of Computer, Mathematical, and Natural Sciences)、工程學院(A. James Clark School of Engineering)、信息研究學院(College of Information Studies)、公共衛生學院,以及本科研究(Undergraduate Studies)的畢業生。

畢業生最多能邀兩名親友參與,現場必須戴口罩,並根據入場券的座位號入座,以確保彼此保持社交距離 ,學生隊列(student procession)取消;去年春季和冬季畢業的學生,因疫情沒能體驗線下畢業典禮,也可報名參與:https://rb.gy/iwgnmu。

雖為線下,但畢業典禮也將在臉書和YouTube直播,其他詳情:commencement.umd.edu。