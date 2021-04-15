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大華府醫療學者：疫苗引血栓極罕見 病毒致死機率更高

記者張筠╱華盛頓報導
醫療學者指嬌生疫苗導致血栓的機率極低，已打疫苗無需恐慌，未接種者也應相信科學，積極防疫。（記者張筠 / 攝影）
醫療學者指嬌生疫苗導致血栓的機率極低，已打疫苗無需恐慌，未接種者也應相信科學，積極防疫。（記者張筠 / 攝影）

嬌生新冠疫苗因有六人接種後出現血栓被叫停，引發不少已打疫苗的人擔憂，更讓許多人重新考慮是否要接種其他兩種疫苗，對此大華府醫療學者表示，疫苗引發血栓的概率遠低於新冠病毒引發血栓的機率，已打疫苗的人無需恐慌，未接種者也應相信科學，積極防疫。

大華府各地13日採聯邦建議，叫停使用嬌生疫苗，各地醫護人員除了要重新協調疫苗名額，用輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗取代嬌生疫苗，同時還要安撫已接種者的恐慌情緒，給未接種者答疑解惑。

大華府內科醫生麥克布萊德(Lucy McBride)表示，疫苗引起血栓「極為罕見」，且目前研究尚未證明嬌生疫苗與血栓之間的關係，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)叫停該疫苗，是出於嚴謹和安全的科學考量。

「疫苗仍是抵抗新冠疫情的利器。」麥克布萊德說，有人開始對輝瑞和莫德納疫苗產生猶豫和懷疑心理，「人們在打疫苗前，了解相關副作用是理性做法，但研究證明這兩種疫苗的有效性高，而且在已接種這兩種疫苗的眾多人中，沒有出現嚴重副作用，人們可放心接種。」

全美已有近60萬人死於新冠病毒感染，而在接種了嬌生疫苗的680萬人中，僅出現六名血栓病例，「新冠病毒引發血栓的概率遠高於疫苗可能導致血栓的概率。」麥克布萊德表示，人們有擔憂情緒很正常，「但美國已經歷14個月的疫情恐慌，此時不應再為小概率事件操心。」

馬里蘭大學(UMD)醫學院臨床疫苗學教授陳韋伯(Wibur Chen，音譯)也鼓勵已接種嬌生疫苗者放鬆心態，積極觀察自己在接種後是否出現發燒、嚴重頭痛、流感症狀、嚴重腿痛等症狀，若有則儘快聯絡醫生，但也無需過度緊張，因為疫苗引發血栓是非常罕見的病症。

陳韋伯表示，若聯邦機構叫停嬌生疫苗僅有幾天，未來嬌生疫苗仍可投入使用，人們也應相信科學，放心接種；此外他鼓勵公眾不要被各種疫苗信息左右情緒，仍應謹慎防疫，對自己和他人負責。

疫苗 嬌生 華府

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