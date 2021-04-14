「庇護州」法案馬州議會過關 霍根矢言否決

馬州 州議會民主黨近年來屢次推動立法禁止馬州地方執法人員，與聯邦移民 和海關執法局(ICE)合作並扣押無證移民，州議會12日在本立法季的最後一天，通過法案關閉兩所用於為聯邦收押無證移民的私營中心，並限制地方警力與聯邦合作；州長霍根(Larry Hogan)多次批評這類法案等同讓馬州成為庇護 州，表示「肯定會否決」。

經過兩黨激烈辯論，州議會12日通過由民主黨州眾議員史都華(Vaughn Stewart，選區蒙郡)提出的「要尊嚴不要收押法案」(Dignity Not Detention Act)，該法案禁止州或地方與移民相關的私營收押中心簽訂協議，或在未通知公眾的情況下批准這類中心的修建許可，並要求本地政府結束目前與這類收押中心的合同等。

該法案原本聚焦禁止地方與ICE簽訂合約收押無證移民，但之後也加入了曾被批庇護州法案的「馬州信任法案」(Maryland Trust Act)的部分內容，包括限制州和地方警力參與聯邦移民執法，州或地方政府可免責不向聯邦提供相關信息等。

目前ICE付錢給地方監獄用於暫扣無證移民，史都華稱法案通過象徵馬州傳遞明確信息：「誰也不該用人類苦難和家庭分離謀利。」共和黨則反擊此舉扼殺部分轄區的經濟機會。

州長霍根已表態將否決任何庇護州法案，他還在州議會對此法案表決前提醒選民說服各自代表勿支持這類庇護法案，指這種不負責任的法案將讓州和地方政府更難與聯邦合作。

儘管州議會可在霍根否決之後再表決推翻否決，但得等到明年新立法季開始才能進行。

支持該法案的維權組織CASA為法案過關叫好，表示民選官員理解了他們有責任在社區、執法部門和政府機構之間建立信任。