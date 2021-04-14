華府地鐵收費系統將更新 即日起可換新卡

首都捷運局鼓勵即日起開始換新卡，若以「0167」開頭，則可繼續使用。(記者羅曉媛/攝影)

華府首都捷運 局(WMATA)將於今年6月起更新所有地鐵站和公車的收費系統，淘汰2012年以前的SmarTrip地鐵卡 ，不能再使用，捷運局鼓勵乘客即日起更換新卡，避免未來通勤繳費出問題，預計此次系統更新將影響40萬持卡人。

捷運局表示，收費系統更新後，2012年以前發放的SmarTrip地鐵卡約占7%，因芯片較舊，將無法繼續使用；地鐵卡背後號碼若以「0167」開頭，則無需更換、可繼續使用，其餘卡片都需更換，捷運局建議乘客即日起就開始換新卡，避免未來通勤無法刷卡乘車或地鐵。

乘客可通過郵寄方式以舊卡換新卡，也可上網(https://bit.ly/3mIfAQV)或打電話1-888-762-7874申請，或在每周二至周四上午8時到中午12時，到Metro Center站的Metro Sales辦公室更換，舊卡餘額可轉存至新卡。

蘋果手機 用戶可下載SmarTrip應用程序，自行將卡內餘額轉至個人帳戶，未來乘車或地鐵時直接用手機應用程序刷卡，目前安卓系統的應用程序仍在研發。

Gallery Place地鐵站將是第一個更新收費系統的站點，捷運局將在未來一年之內完成所有站點和公車的更新。