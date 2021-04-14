我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

嬌生疫苗傳血栓案例 大華府停打將重新安排接種

記者張筠／華盛頓報導
大華府地區叫停接種站施打嬌生疫苗，已有預約將改期，並改打輝瑞或莫德納疫苗；圖為接種站護士為民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛/攝影)
大華府地區叫停接種站施打嬌生疫苗，已有預約將改期，並改打輝瑞或莫德納疫苗；圖為接種站護士為民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛/攝影)

因六人接種後出現血栓症狀，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)13日建議各地暫停施打嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，大華府地區同日也叫停各接種站打嬌生疫苗，衛生官員提醒公眾保持冷靜，這類血栓症狀極為罕見，並建議已接種該疫苗者，若出現頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促等不適症狀，儘快聯絡醫生。

FDA和CDC於13日發表聯合聲明說，六名18到48歲的女性在接種嬌生疫苗後6到13天內出現極其罕見的血栓，出於充分謹慎(abundance of caution)，建議各地暫停使用此疫苗。

華府衛生局隨後立即取消13日至17日的所有嬌生疫苗預約，受影響的民眾最晚會在14日晚間收到重新安排接種時間的郵件，可能改期到本周稍晚或下周；華府此前主要在遊民收容所和部分大型疫苗接種站使用嬌生疫苗。

維州衛生廳13日暫停施打嬌生疫苗，表示將密切關注聯邦政府的調查，留意已接種者是否出現更多不良症狀，在聯邦對相關血栓病例的調查結束前，維州不會恢復使用嬌生疫苗；維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)表示，已預約此疫苗的民眾將收到州府重新安排接種的通知，同時維州將繼續施打輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗。

維州阿靈頓郡(Arlington)原定13日接種嬌生疫苗的預約都改為打莫德納疫苗，未來幾天的接種也將改為莫德納或輝瑞疫苗；亞歷山卓市(Alexandria)等其他轄區也採類似措施。

馬州13日要求所有接種站及診所暫停施打嬌生疫苗，直到聯邦政府發布更多相關指南；剛在馬州蒙郡(Montgomery)德國鎮(Germantown)開放不久的大型接種站原定13日要打960劑嬌生疫苗，已改為接種輝瑞疫苗或另排接種時間。

因嬌生公司在巴爾的摩的疫苗廠遭另一藥廠疫苗污染，本周供應到大華府的嬌生疫苗原本就已下降85%；維州州長諾譚(Ralph Northam)夫婦3月接種嬌生疫苗，均未出現不良症狀。

疫苗 嬌生 維州

上一則

全美已發生多起 北卡佛寺遭竊

下一則

喬州失業數字仍高 然職缺激增

延伸閱讀

打過嬌生疫苗的華人擔心副作用會像定時炸彈在體內發作

打過嬌生疫苗的華人擔心副作用會像定時炸彈在體內發作
世界晚報／嬌生疫苗傳血栓 1不治1病危 聯邦已叫停

世界晚報／嬌生疫苗傳血栓 1不治1病危 聯邦已叫停
洛縣暫停施打嬌生新冠疫苗 已預約者改打另兩種疫苗

洛縣暫停施打嬌生新冠疫苗 已預約者改打另兩種疫苗
新賓、德拉瓦喊停嬌生疫苗 施打不減速

新賓、德拉瓦喊停嬌生疫苗 施打不減速
打完嬌生嚴重頭痛、肚子痛、呼吸困難 請聯繫醫師

打完嬌生嚴重頭痛、肚子痛、呼吸困難 請聯繫醫師

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

2021-04-09 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見