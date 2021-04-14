嬌生疫苗傳血栓案例 大華府停打將重新安排接種

大華府地區叫停接種站施打嬌生疫苗，已有預約將改期，並改打輝瑞或莫德納疫苗；圖為接種站護士為民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛/攝影)

因六人接種後出現血栓症狀，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)13日建議各地暫停施打嬌生疫苗 (Johnson & Johnson)，大華府地區同日也叫停各接種站打嬌生疫苗，衛生官員提醒公眾保持冷靜，這類血栓症狀極為罕見，並建議已接種該疫苗者，若出現頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促等不適症狀，儘快聯絡醫生。

FDA和CDC於13日發表聯合聲明說，六名18到48歲的女性在接種嬌生疫苗後6到13天內出現極其罕見的血栓，出於充分謹慎(abundance of caution)，建議各地暫停使用此疫苗。

華府衛生局隨後立即取消13日至17日的所有嬌生疫苗預約，受影響的民眾最晚會在14日晚間收到重新安排接種時間的郵件，可能改期到本周稍晚或下周；華府此前主要在遊民收容所和部分大型疫苗接種站使用嬌生疫苗。

維州 衛生廳13日暫停施打嬌生疫苗，表示將密切關注聯邦政府的調查，留意已接種者是否出現更多不良症狀，在聯邦對相關血栓病例的調查結束前，維州不會恢復使用嬌生疫苗；維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)表示，已預約此疫苗的民眾將收到州府重新安排接種的通知，同時維州將繼續施打輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗。

維州阿靈頓郡(Arlington)原定13日接種嬌生疫苗的預約都改為打莫德納疫苗，未來幾天的接種也將改為莫德納或輝瑞疫苗；亞歷山卓市(Alexandria)等其他轄區也採類似措施。

馬州13日要求所有接種站及診所暫停施打嬌生疫苗，直到聯邦政府發布更多相關指南；剛在馬州蒙郡(Montgomery)德國鎮(Germantown)開放不久的大型接種站原定13日要打960劑嬌生疫苗，已改為接種輝瑞疫苗或另排接種時間。

因嬌生公司在巴爾的摩的疫苗廠遭另一藥廠疫苗污染，本周供應到大華府的嬌生疫苗原本就已下降85%；維州州長諾譚(Ralph Northam)夫婦3月接種嬌生疫苗，均未出現不良症狀。