維州亞歷山卓接種站招志工：18歲以上、英語流利

亞歷山卓市Eisenhower Avenue的大型疫苗接種站，日均可接種6000到1萬2000人。（記者張筠 / 攝影）

為推動並協助疫苗 接種，維州 亞歷山卓市(Alexandria)的大型接種站現廣泛招募志願者，18歲以上且英語流利，若通過背景調查即可勝任，招募職位包括隊伍管理員、運送藥物志工、輪椅服務志工等，沒接種新冠疫苗者也可參與志工服務。

北維州伊諾瓦醫療系統(Inova Health System)與亞歷山卓市府、費郡(Fairfax)政府合作，3月底在亞歷山卓市Eisenhower Avenue增設大型接種站，日均可接種6000到1萬2000人。

亞歷山卓大型接種站招募志工職位包括隊伍管理員、運送藥物志工、輪椅服務志工等，沒有接種新冠疫苗的民眾也可以加入。（記者張筠 / 攝影）

費郡政府指該大型接種站工作繁忙，除了疫苗接種外，還提供得來速(drive-thru)的新冠病毒檢測 ，預計未來六周都需要大量志願者，年滿18歲、英語流利且能長時間站立、行走者均可申請，只要通過背景調查即可勝任。

伊諾瓦醫療系統臨床護理部門的副主席瓦莎羅(Michelle Vassallo)表示，志願者的工作時間為每天上午8時到下午4時，以四小時為單位輪班，每天上午8時報道接受相關培訓，上午9時開始迎接前來打疫苗的民眾。

志願者需長時間站立或行走，工作時須戴口罩，沒接種過新冠疫苗的民眾也可參與；具體志工崗位及工作內容包括隊伍管理、輪椅服務、登記信息、運送藥物、觀察已接種者是否出現異常或不適等。詳情：https://bit.ly/3uKMFhO。