逢50周年慶 甘迺迪中心今秋重開實體演出

今年50歲的甘迺迪中心，將於9月恢復實體演出及活動。（DCist）

華府 甘迺迪中心(Kennedy Center)正逢50周年紀念，近日宣布將在今秋恢復各類實體演出和活動，包括音樂會、話劇、歌劇 和互動式展覽，觀眾參與須戴口罩、保持社交距離 ，為減少接觸，該中心各演出也將採網路售票。

受新冠疫情影響，甘迺迪中心已關閉一年，今年正值該中心成立50周年，同時隨著疫苗接種推進，市府近日放寬防疫限制，允許商家和文娛機構增加客容量，5月1日起各種室內外現場音樂演出客容量可達25%，博物館可達50%，相鄰的維州、馬州也相應上調各類活動的人數上限。

甘迺迪中心因此決定從9月起恢復實體演出，推出音樂會、話劇、歌劇，以及展現華府地標和特色建築的各種互動式展覽；該中心也繼續堅持施行聯邦防疫標準，要求觀眾或參訪人員戴口罩，保持六呎社交距離；為減少接觸，各類演出的門票在網上銷售，詳情：https://bit.ly/3fVDiHY。

在甘迺迪中心宣布恢復實體演出前幾日，華府也表示計畫在9月恢復華府酒莊(City Winery)、GALA劇場、Union Stage、The Hamilton、Pearl Street Warehouse等文娛休閒機構的實體活動，允許50人以內的聚會。