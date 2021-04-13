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「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

因疫得「福」 大華府生技、數據行業蓬勃發展

記者羅曉媛／華盛頓報導

新冠疫情重創本地經濟，但同時也促成大華府波多馬克河兩岸的生物科技與數據中心行業爆棚增長，在諸多大都會激烈競爭的高科技投資領域，大華府也因此獲得更多優勢，或從長遠上助力以政府為主的大華府，轉型為生機蓬勃的私企中心。

得益於研發抗疫方案的推動，馬州蒙郡的生物科技公司去年獲得近80億元新投資，加速從科研到生產並製造疫苗和藥物的過程；而在對岸的北維州勞登郡、威廉王子郡，家庭(homebound)網路使用量因疫情宅家和遠程辦公猛增，也引發網路所需的數據中心迅猛發展。

由於聯邦政府賣力推動新冠疫苗研發，蒙郡生物科技產業因此收穫大量資金，例如早先從新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)獲得55億元，這些資金的湧入加速催熟當地產業，加強了蒙郡與矽谷、波士頓都會區等其他生物科技中心競爭的實力。

位於蓋城的生物科技公司Novavax研發的新冠疫苗已到最終階段，疫情期間公司員工翻四倍到450人，其中許多崗位需要高學歷、高技術人才，年薪15萬元至20萬元；該公司首席商業官特里奇諾(John Trizzino)表示，蒙郡生物科技社區之美，體現在豐富的資源和人才儲備。

疫情也奠定了北維州作為全美首要數據中心的地位，當地在2020年占數據中心容量擴張的三分之二；勞登郡為亞馬遜雲服務(AWS)、微軟和谷歌等科技巨頭提供數據中心儲存(host)服務，該郡原定的數據中心計畫為每年15個項目，但在去年6月30日結束的財年翻了一倍。

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