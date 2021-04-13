因疫得「福」 大華府生技、數據行業蓬勃發展

新冠疫情 重創本地經濟，但同時也促成大華府 波多馬克河兩岸的生物科技與數據中心行業爆棚增長，在諸多大都會激烈競爭的高科技投資領域，大華府也因此獲得更多優勢，或從長遠上助力以政府為主的大華府，轉型為生機蓬勃的私企中心。

得益於研發抗疫方案的推動，馬州蒙郡的生物科技公司去年獲得近80億元新投資，加速從科研到生產並製造疫苗 和藥物的過程；而在對岸的北維州勞登郡、威廉王子郡，家庭(homebound)網路使用量因疫情宅家和遠程辦公猛增，也引發網路所需的數據中心迅猛發展。

由於聯邦政府賣力推動新冠疫苗研發，蒙郡生物科技產業因此收穫大量資金，例如早先從新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)獲得55億元，這些資金的湧入加速催熟當地產業，加強了蒙郡與矽谷、波士頓都會區等其他生物科技中心競爭的實力。

位於蓋城的生物科技公司Novavax研發的新冠疫苗已到最終階段，疫情期間公司員工翻四倍到450人，其中許多崗位需要高學歷、高技術人才，年薪15萬元至20萬元；該公司首席商業官特里奇諾(John Trizzino)表示，蒙郡生物科技社區之美，體現在豐富的資源和人才儲備。

疫情也奠定了北維州作為全美首要數據中心的地位，當地在2020年占數據中心容量擴張的三分之二；勞登郡為亞馬遜雲服務(AWS)、微軟和谷歌等科技巨頭提供數據中心儲存(host)服務，該郡原定的數據中心計畫為每年15個項目，但在去年6月30日結束的財年翻了一倍。