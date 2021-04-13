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CACHS服務費郡華裔社區 周末接種疫苗

記者羅曉媛／維州報導
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，義工協助預約者報到。(記者羅曉媛／攝影)
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，義工協助預約者報到。(記者羅曉媛／攝影)

大華府華裔社區健康服務中心(CACHS)11日在費郡(Fairfax County)余維新醫生診所(Dr. Benson Yu)組織第三場華裔社區新冠疫苗接種服務，近80人接種了第一劑輝瑞(Pfizer)疫苗；CACHS負責人馮寧平表示，他們是由費郡衛生局授權的社區接種點，主要是為華人社區提供方便，照顧不懂英文、年長或不知如何通過網路預約疫苗的華人居民。

自3月底開始，CACHS每周末舉辦一次面向華人社區的接種服務，並根據費郡衛生局分配的疫苗數量，規畫每周接種人數，前兩次每次約施打60人，11日則有80人左右，施打人數下周將再增加，其中也包括施打第二針的群體；CACHS計畫維持該服務兩到三個月。

馮寧平介紹，有意接種可先填寫CACHS的預登記表，在預約時間當天攜帶身分證明到接種點報到，義工將協助核對身分，並按照聯邦疾病防治中心(CDC)指南詢問一些基本問題。

施打新冠疫苗免費也無需保險，打完第一針後，義工將告知第二針時間，並觀察15分鐘，若無異常反應即可離開，通常建議打完疫苗兩周後再考慮出行；該接種服務與費郡衛生局屬同一系統，接種後數據也將匯總到州政府。

CACHS接種服務是純公益性質，服務者皆為義工，目前近40人的義工團隊既有醫生、護士，也有來自其他領域的熱心人士，年齡最大者有80多歲；義工輪流為接種點服務，每次大約20人；馮寧平也呼籲社區人士在有條件的情況下慷慨捐助，幫助CACHS持續為社區提供便利。

大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，義工協助預約第二針疫苗。...
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，義工協助預約第二針疫苗。(記者羅曉媛／攝影)

費郡衛生局社區衛生專家楊彬彬表示，華人社區雖然很多人是高知識群體，但仍有許多不懂英文、對疫苗進展、資格等信息不清楚者，這些社區合作項目主要也是照顧到那些沒資源的人。

大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，義工護士為預約者接種。(...
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，義工護士為預約者接種。(記者羅曉媛／攝影)

若家住費郡，65周歲以上或16歲以上但有基礎疾病者，可先填寫CACHS預登記表(https://forms.gle/K5jbsfQbM4jCsDQe8)預約，之後CACHS將通知施打時間和地點，或幫助預約到其他接種點；4月18日全州開放16歲以上預約接種之後，年輕人也可透過該預登記表預約，但CACHS將優先65歲以上或有基礎疾病者的前提下，根據報名先後安排接種時間。

大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，費郡衛生局社區衛生專家楊...
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，費郡衛生局社區衛生專家楊彬彬(左)介紹社區可用資源。(記者羅曉媛／攝影)

若無法使用預登記表，可到CACHS官網(www.cachs.org)登記，或致電義工：571-437-2962，301-661-8866，301-676-8866(廣東話)。

大華府華裔社區健康服務中心的義工團隊在費郡余維新醫生診所，為華裔社區有需要的民眾...
大華府華裔社區健康服務中心的義工團隊在費郡余維新醫生診所，為華裔社區有需要的民眾接種新冠疫苗。(記者羅曉媛／攝影)
大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝...
大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，接種後需觀察15分鐘。(...
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，接種後需觀察15分鐘。(記者羅曉媛／攝影)
大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝...
大華府華裔社區健康服務中心在費郡余維新醫生診所，組織為華裔社區有需要的民眾施打輝瑞疫苗。(記者羅曉媛／攝影)
大華府華裔社區健康服務中心組織的接種服務每周末一次，有意接種可掃碼獲取預登記報名...
大華府華裔社區健康服務中心組織的接種服務每周末一次，有意接種可掃碼獲取預登記報名表。(CACHS)
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，護士義工為預約者接種。(...
大華府華裔社區健康服務中心組織華裔社區新冠疫苗接種服務，護士義工為預約者接種。(記者羅曉媛／攝影)

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