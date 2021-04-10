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共享單車增站點 遊覽華府更便利

記者張筠／華盛頓報導
華府目前允許六家公司的電動滑板和自行車入駐，全市有約1萬680輛電動滑板和近4000輛電動自行車。(記者張筠╱攝影)
華府目前允許六家公司的電動滑板和自行車入駐，全市有約1萬680輛電動滑板和近4000輛電動自行車。(記者張筠╱攝影)

國家公園管理局(NPS)近日推出新試行項目，在國家廣場(National Mall)、潮汐湖畔(Tidal Basin)等熱門景點附近增設25處電動滑板和自行車停放點，讓民眾和遊客在華府的通勤及參觀更便利；但國家廣場附近仍禁止騎行。

共享電動滑板和自行車近幾年在華府盛行，也是民眾通勤、訪客遊覽華府的熱門代步工具，但為維持市容，國家廣場周圍此前一直禁止停放電動滑板和自行車。

國家公園管理局近日推出新的試行項目，在國家廣場、潮汐湖畔、東波多馬克公園(East Potomac Park)，以及華盛頓紀念碑、林肯中心、傑弗遜紀念公園等熱門景點附近增設25處停放站，方便民眾停放或歸還電動滑板及自行車。

不過該試行項目僅允許民眾在國家廣場附近停放共享代步工具，仍禁止騎行電動自行車、滑滑板等，僅能在周邊的人行道或專用自行車道進行。

華府自2017年引進各類共享電動滑板，但亂停亂放以及危險騎行成為問題，地方官員也持續推動立法整治，包括畫定停放區域、規定騎行道路、限制騎行速度等；目前華府允許六家公司的電動滑板和自行車入駐，全市有約1萬680輛電動滑板和近4000輛電動自行車。

華府自2017年引進各類共享電動滑板，但亂停亂放以及危險騎行成為問題。(記者張筠...
華府自2017年引進各類共享電動滑板，但亂停亂放以及危險騎行成為問題。(記者張筠╱攝影)

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