避免大排長龍 維、馬州大型接種站籲準時

醫護人員擔心天氣逐漸炎熱，長時間排隊可能會影響老年人或有基礎病民眾的健康。（記者張筠╱攝影）

馬州 蒙郡(Montgomery)大型疫苗 接種站8日開放，預計每日可給至少3000人施打疫苗，郡長艾瑞克(Marc Elrich)呼籲民眾按預約時間到場接種，最多提前15分鐘，避免人多排隊不利防疫和管理；維州 亞歷山卓市(Alexandria)3月底新開的大型接種站就出現此情況，接種疫苗的民眾平均排隊一小時，醫護人員也擔心天氣漸熱可能導致老年人在排隊時中暑等問題。

馬州4月在多郡增設大型接種站，包括人口集中的蒙郡，該郡大型接種站位於德國鎮(Germantown)蒙哥馬利學院。截至7日，蒙郡已有近40萬人接種至少一劑疫苗，艾瑞克預計5月該數字將升至60萬，6月可達80萬；根據州府規定，12日起16歲以上的馬州居民可在任何醫療機構預約打疫苗。

馬州大型疫苗接種站均由州府運營，因此民眾可跨郡預約打疫苗，由於蒙郡為馬州的人口大郡，艾瑞克表示，蒙郡大型接種站的疫苗有25%專門為該郡民眾預留，本周剛開放、由聯邦急難管理局(FEMA)在Greenbelt Metro運營的接種站，也為蒙郡民眾保留25%疫苗。

圖為維州亞歷山卓市3月底新設的大型接種站。(記者張筠╱攝影)

大型疫苗接種站的排隊問題，確實給地方官員和醫護人員增加管理壓力，3月底在維州亞歷山卓市開放的大型接種站每天給6000到1萬2000人打疫苗，但現場隊伍繞接種站建築一大圈，民眾平均排隊近一小時。

亞歷山卓市位於Eisenhower Avenue的大型接種站占地5萬平方呎，由北維州伊諾瓦醫療系統(Inova Health System)與亞歷山卓市府、費郡政府合作運營，旨在加快維州人口集中地區的接種速度，分擔各地防疫壓力。

該接種站醫護人員稱，雖然隊伍很長，但基本一直行進，不過也有民眾抱怨，到場就要排隊，不按預約時間接種，耽誤了他們原本的計畫，也枉費預約的流程；此外也有工作人員擔憂，天氣逐漸炎熱，長時間排隊可能影響老年人或有基礎病民眾的健康。