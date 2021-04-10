疫苗僧多粥少 大華府民眾跨界到「紅州」接種

疫苗供不應求，許多人靠毅力及運氣爭取名額。(美聯社)

大華府疫苗 「僧多粥少」的現象仍普遍存在，民眾在提前註冊(preregister)後需等至少兩周才能預約名額，為盡快接種，不少人放眼附近郡市，甚至願意駕車數小時到共和黨居民較多，疫苗資源相對寬鬆的「紅州」接種，也有民眾不辭辛苦到多家藥房登記，試圖「碰運氣」排隊接種當日未用完的疫苗。

大華府新冠疫苗供應漸趨穩定且施打能力逐步提高，但根據彭博社(Bloomberg)的全國疫情數據(Covid-19 Tracker)，馬州目前有21.5%民眾完成接種，維州有20.7%，而華府僅有17.2%，低於全美平均水平(19.9%)。

雖然華府官員稱此排名不準確，因聯邦政府按人口供應疫苗的作法對華府不公，但居民沒有消極等待，而是積極尋找疫苗資源，甚至還催生「疫苗獵手」(vaccine hunter)的個人及社交群組。

臉書群組「華府疫苗獵手」(District Vaccine Hunter)近期就幫許多華府市民爭取到其他州或郡市的接種名額，一名30多歲的成員稱，以共和黨為主的地區疫苗資源較寬裕，「他們對疫情和疫苗的態度與藍州不同，很多人不願接種，因此疫苗供大於求，甚至無需預約或排隊」，只要當地醫療機構沒有「本地居民才可接種」的規定，外州/郡民眾皆可前去接種。

目前已有不少華府市民到維、馬州「偏紅」的郡市打疫苗，甚至有人駕車數小時到俄亥俄州 、北卡羅來納州、喬治亞州等地接種，由於不同州和地區的疫苗進度不一樣，在大華府尚未開放16歲以上居民接種前，不少人就已到外州打疫苗；俄亥俄州府近日也表示，有近8萬名在該州打疫苗者來自其他州。

還有民眾憑藉毅力和「運氣」爭取疫苗名額，每天到住家附近的藥房查看當日是否有未用完的疫苗，不少人以此方式完成接種，也幫藥房解決疫苗儲存和管理的部分負擔。