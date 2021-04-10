仇恨亞裔翻倍 馬州設專責單位查案

霍根9日任命亞裔前馬州聯邦檢察官賀伯特(發言者)領導保護亞裔的專案小組。(州長辦公室提供)

各地針對的亞裔 的仇恨犯罪增加，為保護亞裔社區，馬州 9日成立專案小組，州長霍根(Larry Hogan)任命亞裔前馬州聯邦檢察官賀伯特(Robert K. Hur，音譯)領導官員加強執法，並鼓勵民眾積極匯報仇恨案件，受任何形式的傷害或歧視 都不要隱忍。

霍根9日表示，全美有近三分之一的亞裔在新冠疫情爆發後，經歷各種形式的歧視或仇恨，2020年部分大城市的仇恨犯罪總體下降，但針對亞裔社區的案件卻上升150%，馬州反亞裔的仇恨案件也比2018年翻倍，因此州府成立專案小組，保護亞裔群體。

霍根稱，州長夫人和他們的三個女兒也經歷擔憂和恐懼，「小女兒好友的母親前兩天也成為受害者」，孩子們擔心家長的安危，家人也擔心年長者的出入安全，「這本不是我們應該擔心的問題，也不是我們該給下一代提供的成長環境。」

霍根表示，在有紀錄之外的仇恨事件數不勝數，社交媒體的發展也助長仇恨和歧視，不少人被言語攻擊、侮辱，他鼓勵民眾若被攻擊，「千萬不要隱忍」，亞裔遇事常認為「忍忍就過去了」，但這只會助長更多犯罪，增添危險。

霍根任命亞裔前馬州聯邦檢察官賀伯特領導保護亞裔的專案小組，動員馬州各地執法官員打擊仇恨犯罪，聽取社區意見，了解民眾顧慮及受害者不敢求助的苦衷，讓報案和求助的渠道更便民。賀伯特也表示，未來將擴充該小組的多元性，幫助亞裔群體更好的與其他族裔互動。

賀伯特1973年生於紐約，本科畢業於哈佛大學，後在史丹福大學取得法律博士，2018年被川普總統任命為馬州聯邦檢察官，今年2月辭職。