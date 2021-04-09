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諾譚背書麥考利夫再選州長：領導維州經濟復甦的最優人選

記者羅曉媛╱維州報導
維州州長諾譚(左)背書前州長麥考利夫競選維州州長。(美聯社)
維州州長諾譚(左)背書前州長麥考利夫競選維州州長。(美聯社)

維州民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)8日背書「老戰友」麥考利夫(Terry McAuliffe)競選維州州長，諾譚曾是麥考利夫任州長時期的副州長，他稱麥考利夫是帶領維州走出疫情陰霾、恢復經濟的最優人選，喊話選民團結一致，讓維州繼續藍州。

維州州法禁止州長連任，諾譚任期結束後不得再選，他8日在諾福克(Norfolk)河濱的一場活動上宣布背書麥考利夫，說他是眼界卓越的夢想家，有著無限精力，是帶領維州復興經濟、凝聚轉型變革的最佳人選。

麥考利夫在2014年至2018年擔任維州第72屆州長，以創造就業為主要政績，此次他主攻教育議題，承諾將帶來維州歷史上最大膽的教育投資、提高教師工資，確保維州孩童獲得世界一流的教育服務。

與他一同參選的還有四名民主黨，包括現任非裔副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)、州眾議員卡特(Lee J. Carter)，以及兩名女性：州眾議員詹妮弗‧佛伊(Jennifer Carroll Foy)和州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)。

麥考利夫早前宣布競選總統又退選，現又回頭再選維州州長，在民主黨內招致許多不滿，表示此時應給新人領導機會，許多人對兩名女參選人寄予厚望，希望維州誕生首位女州長。

距離民主黨6月8日的初選還有兩個月，近期多個民調顯示麥考利夫領先，但也有四、五成選民表示尚未決定；諾譚的政策顧問伯格曼(Mark Bergman)說，諾譚是與所有民主黨參選人見面後，才做出這個決定。

今年州長選舉將於11月2日舉行，屆時也將改選眾議會的100名州議員席位，以及州檢察長等，這也是民主黨奪回州議會多數席和州長之位以後的首場選舉。

維州 民主黨 教育

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