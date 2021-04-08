疫情實體授課少 華府公校今年不辦標準化考試

聯邦教育部 近日批准華府 公校系統(DCPS)和特許學校(charter school)不舉行年度標準化考試(standardized test)，指絕大多數(88%)的華府學生在今年3月20日之前都是遠程上課，幾乎沒幾個學生能返校接受考試評估；華府官員也指，多數學生仍在居家上網課，標準化考試無法準確反映學生的學術水平，還可能擠占正常課業時間，給師生和家長增添壓力，計畫明年再恢復標準化考試。

這已是華府連續第二年不舉行標準化考試，聯邦政府原本要求今年各州公校舉辦考試以掌握教學水平，並根據學生學習狀況調整教學資源，華府3月底向教育部申請豁免並獲批。

華府代理教育總監楊香娜(Shana Young)表示，華府多數學生仍居家遠程學習，標準化考試恐無法準確反映學生的課業水平，準備考試也可能讓學生分心，耽誤他們彌補受疫情 影響的課業進度；設置考場也可能影響學校推進實體課進度、占用師資，還打破原本的教學計畫，不利於疫情後恢復教學。

楊香娜說，若舉行標準化考試，不會強制學生到考場參加，但線上線下兩種考試形式可能導致不公，部分學生沒有穩定的網路或安靜的學習環境，考試結果無法準確衡量學生的真實水平。

華府取消標準化考試讓不少教師和家長鬆口氣，他們表示，考試給學生帶來過多壓力，不利學生的學術和精神健康，也打亂教學計畫，不該在疫情還沒結束時就恢復；華府公校教師組織EmpowerEd的執行主任古德斯坦(Scott Goldstein)說，標準化考試的準備和運作，至少占用他們數周的課堂教學。

楊香娜說，許多研究表明，疫情導致少數族裔、低收入家庭等弱勢群體學生的課業落後較多，「我們不需要再用標準化考試來證明此事」，而應盡快縮小不同群體的學術差距，解決資源分配不均的問題。