VCU研究：疫期全美28%逝者未染疫 死於延誤治療

新冠疫情 奪走全美數十萬人性命，但因擔心感染而耽誤治療引發的死亡也不少；維吉尼亞聯邦大學(VCU)公布的最新研究報告顯示，疫情期間全美逝者有近28%並非染疫，死亡原因是因擔憂感染而延誤了其他治療。

維吉尼亞聯邦大學近日統計疫情期間美國民眾的死因，發現在2020年病逝的55萬2000多人中，有72%死於感染新冠病毒，餘下28%並未感染；該研究負責人、VCU社會與醫療中心主任沃爾夫(Steven Woolf)表示，太多人本不該喪命，他們因擔憂疫情，患有基礎疾病但拒絕或延誤就醫，因而喪命。

該研究指，未染疫者的三大死亡原因包括心臟病 、糖尿病 和不良健康習慣，沃爾夫表示，許多人患有心臟病，但因擔憂感染新冠病毒不敢撥打急救電話，耽誤了搶救或治療，最終病逝家中；還有不少患糖尿病等基礎病患者，在疫情最嚴峻的時期因無法到醫院取藥、問診，最終病情加劇釀成悲劇，另有許多人在疫情期間無法排解消極情緒，染上毒癮或過量服藥，危及健康。

沃爾夫稱，新冠病毒本身對人體健康已危害極大，但「疫情對社會和人們健康的影響更深遠，超過我們的想像」。