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1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

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華府16歲以上居民4月19日起可打疫苗 包瑟籲提前註冊

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府將從4月19日開始，允許16歲以上居民接種新冠疫苗，可上網提前註冊。(記者張筠／攝影)
華府將從4月19日開始，允許16歲以上居民接種新冠疫苗，可上網提前註冊。(記者張筠／攝影)

繼馬州、維州加速16歲以上人口施打新冠疫苗之後，華府市長包瑟(Muriel Bowser)本周也宣布從4月19日開始，華府16歲以上居民皆符合施打疫苗資格，鼓勵還未接種者透過華府「提前註冊」系統(vaccinate.dc.gov)或致電1-855-363-0333登記，以便接收疫苗施打通知。

包瑟指，加速16歲以上人口接種的計畫不影響1C階段優先群體的施打進度，華府將按原計畫從4月12日起，開放1C第三梯隊必要行業員工接種，包括建築工人、IT從業者、住宅與商業地產的物業經理、大學或學院等高等教育機構的必要教職、聯邦政府必要雇員。

馬州本周開放16歲以上居民預約到大型接種站施打疫苗，維州上周也宣布將從4月18日起開放16歲以上居民接種，相較其他州，華府的疫苗施打進度落後，近期還有本地居民在臉書組建「華府疫苗獵手」小組，有人不惜駕車數小時到北卡州、俄亥俄州等地打疫苗，表示這些地區的接種站管理較鬆，而當地居民又對疫苗存疑不願打，導致有多的疫苗未使用。

該小組的一名55歲華府小商業主，近期從北卡州友人處得知，當地與維州接壤的一個小鎮有多的新冠疫苗，他打電話給當地接種站，並告知自己是華府居民且無基礎病，但對方表示「沒問題」，還邀請他18歲大的兒子一同前來打疫苗。

該業主不想該接種站誤淪為仇恨攻擊目標，並未指明接種站名字，只說距離華府車程三小時；不過根據北卡州衛生廳的指南，並不要求只有本地居民才能接種。

另一吸引不少華府居民打疫苗的俄亥俄州，也沒有本地居民才能打的要求，該州衛生廳表示，只要符合該州目前的施打優先資格，醫療供應商就因不計居住地，提供疫苗，目前已有近7萬9000名外州人在俄亥俄州打了疫苗。

疫苗 華府 俄亥俄州

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