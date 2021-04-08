槍傷2人遭擊斃 海軍醫療兵兇嫌曾獲「表現優異」多項獎章

38歲的伍德森柏6日上午槍傷兩名海軍人員，隨後被現場軍事人員擊斃，警方尚未明確其作案動機，其遺孀也感到震驚，稱他「是個善良的人」。（警方提供）

海軍醫療兵伍德森柏(Fantahun Girma Woldesenbet)6日在馬州 軍事基地狄翠堡(Fort Detrick)附近槍傷兩人後被擊斃，當局7日公布其服務記錄，顯示他在馬州海軍醫療研究中心擔任實驗技術員(lab technician)，曾獲「表現優異」等多項獎章，其遺孀也稱他生前「是個善良的人」，對其行為感到震驚，警方尚未明確他的作案動機。

38歲的伍德森柏6日上午槍傷兩名海軍人員後前往狄翠堡，隨後被現場軍事人員擊斃，兩名傷者也是海軍義務兵，其中26歲的納茲(Casey Nutt)已在6日出院，36歲的波圖戈(Carlos Portugal)傷勢嚴重仍在治療，警方仍在調查伍德森柏的作案動機，海軍也派特殊小組至狄翠堡基地給軍事人員提供心理疏導服務。

海軍醫療研究中心表示，伍德森柏2012年入伍，2019年8月到馬州執行任務，此前曾在德州、北卡羅來納州 、華盛頓州、維吉尼亞州 等地的軍事基地服役，曾獲表現優異獎章(Good Conduct Medal)、國防服務獎章(National Defense Service Medal)、全球反恐獎章(Global War on Terrorism Service Medal)。

伍德森柏的遺孀7日對伍德森柏的行為感到震驚和意外，表示兩人交往六年，育有兩個兒子，「他是一個很善良的人(very nice man)」；與伍德森柏住在同一社區的五名鄰里也對他開槍傷人非常吃驚，他們表示，經常看到伍德森柏和妻子帶著孩子在社區玩耍，他平時待人也非常禮貌。

狄翠堡基地的中尉上校(Lt. Col.)傑克遜(Gregory Jackson)在臉書表示，這起槍案給該基地的整個社區留下許多疑問，但最大的疑問還是「伍德森柏為何要開槍傷人？」

警方雖稱此案對公眾並無威脅，但外界也因此熱議軍事人員心理健康、工作生活環境的安全性等，狄翠堡基地正重新評估基地環境，考慮提升維安措施；狄翠堡基地準將(Brig. Gen)泰利(Michael Talley)表示，該基地恰好在幾天後準備為因應相似突發狀況做演習，此案將給軍事人員更多經驗指導。