新冠病故 維州開放聯邦喪葬補貼申請 最高核發3.55萬

如何申請喪葬補助

疫情 期間喪失親人不僅給許多人造成身心打擊，財務壓力也倍增，為緩解公眾疫期負擔，維州與聯邦急難管理局(FEMA)合作，透過喪葬援助金幫助本地居民，申請將於4月12日開放，每份申請最高可獲3萬5500元補助。

維州急難管理廳(VDEM)表示，申請對是否為美國公民 並無要求，但必須是2020年1月20日之後產生喪葬費用，且失去的家人是在美國領地死於新冠疫情；每份申請最高可獲3萬5500元補助，或最高9000元的葬禮(funeral)補助。

4月12日開放申請後，申請人可在中部時間每周一至周五的上午8時至晚8時，致電喪葬援助中心，電話：844-684-6333，TTY: 800-462-7585。

喪葬援助涵蓋的開銷包括確認逝者身分的交通費、遺體轉移費、棺材或骨灰費、墓地墓碑費、主祭服務費、葬禮安排費、殯儀館設備使用費、火葬費、開具死亡證明費、本地或州法產生的其他強制開銷等。

申請時須提供自己及逝者的社安號、出生日期，申請人的郵寄地址和電話，逝者去世的地點或地址，喪葬保險政策信息，已接收的其他喪葬援助信息、從相關組織領到的CARES Act紓困案援助等，FEMA提醒申請者儘早準備好上述資料。

此外，FEMA也提醒申請人警惕詐騙 ，在申請人致電FEMA提交申請之前，FEMA不會主動聯繫申請人索要個人信息，勿向任何自稱是FEMA的來電方或來郵方提供姓名、出生日期、社安號等個人信息；若質疑對方身分，應掛斷電話並向FEMA熱線(800-621-3362)或全國詐騙舉報熱線(866-720-5721)投訴，也可直接向本地警方報案。