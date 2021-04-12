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人間慾望是痛苦(上) 摘錄盧台長講述於觀音堂

本報華府訊
大華府觀音堂
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每一個學佛人都要懂得，心情是人的一種感覺。有時候心情好，你感覺就好，心情不好，感覺就不好。要記住，心情不是人生的全部生命，但是，心情卻能控制你人生的一大半生命。有時候心情好了，什麼都好，心情不好，心就亂了，所以一個精進學佛有智慧的人，不要讓你的人生輸給了你的心情。而在現實生活中，我們常常不是輸給了別人，而是輸給了自己的心情。

所以不要用壞心情來貶低我們學佛人的人格和形象，有時候心情不好，會讓別人看到我們的能力不足，因為不好的情緒會降低我們的能力，會擾亂我們的思維，從而最後輸給了自己，這就是憂鬱症的前兆。一個有智慧的人、學佛的人，他能夠控制好自己的心情，能夠處處明白自己今天所處的環境和位置，應該說什麼話。今天心情不好，應該怎麼處理這件事情；當心情好的時候，又應該怎麼處理這件事情。這樣你就能控制好自己的感覺，生活才會處處顯示出祥和。

生活本來不苦，苦的是我們人生的慾望太多。你看看，我們今天要這個，明天要那個，後天我們又需要這個、需要那個。心本來不累，累的是我們放不下的東西太多。人生本來不苦，苦的是我們的慾望之心，苦的是我們對人間物慾的一種追求。人生就是慾望和所求不斷地增加和減少的一個過程，如果你對人間的慾望增加得越多，你的煩惱和痛苦就會越多。如果你慢慢地學會放下人間的慾望，那麼，你就會慢慢地領悟到生命的真諦，這個世界的真諦就是苦空無常。

我們來到這個世界，受了很多苦，當我們最終走的時候，在人間已經得到的一切也都會變成空，因為生不帶來，死不帶去。最後，我們又以一生的無常來總結自己。沒有一件事情是長久的，沒有一句話是長久的，沒有一個思維能夠長久，也沒有一個行為能夠永遠地擁有，我們在物質上和精神上都不能擁有。所以，對生命深層意義的理解，會讓我們懂得人生苦空無常的真諦。(由於篇幅所限，下次續談)

華府觀音堂位於大華府地區馬里蘭州蒙郡銀泉鎮市中心，交通方便，停車方便，距離Bus站走路3分鐘左右，距離地鐵站（紅線）走路15分鐘左右。大華府觀音堂對面就是Public Parking，周末、假日和晚間免費停車。大華府觀音堂地址如下：1111 Spring Street, Suite 301, Silver Spring, MD 20910，電話: 301-683-8831，240-621-0416。因為疫情關係，大華府觀音堂暫不對大眾開放，雖然如此，仍舊如以往一樣，會透過電話和視訊解答佛友的諮詢及經書結緣！歡迎大家參加週末網絡共修！

週六大華府觀音堂語音視頻共修(上午10:00-11:30): 1)參加視訊會議，請用APP下載zoom(不需註冊和登陸)，輸入會議 ID：978 2638 0822，並點加入會議。2)電話參加：

請撥電話號碼13017158592，再撥ID: 97826380822 #，歡迎大家在家裡也能一起來加入學習白話佛法。

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