維州駕車「禁持手機」實行3個月 上千人被罰

維州新法規定開車時不得手持手機，但允許把手機裝在支架上使用。(Pexels)

維州 從今年1月開始禁止駕駛時「手持」手機 ，防止分心駕車釀成意外，但新法實行三個月多月以來，駕駛人發短信、打電話等現象未明顯改善，多郡警方在三個月內開出數百張罰單和警告，稱「壞習慣未改」。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)的研究顯示，2019年10%的車禍 與駕駛分心有關，導致566人死亡；維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)研究也指，維州去年有2萬3000多宗車禍是駕駛人分心所致，其中有120人喪生。

維州今年1月1日起禁止駕駛人開車持手機發短信、打電話、回郵件等，若要使用導航、通話等功能，須將手機裝在手機架上，違者罰款125元，在道路作業區違規罰金翻倍為250元。

隔壁馬州和華府早已實行類似法規，立法者原以為此舉將改善維州道路安全和駕駛習慣，但新法實行三個多月以來，維州各郡多人被罰，費郡警官葛哈德(Tara Gerhard)表示，該郡在三個月內共有415人因分心駕駛被罰，平均一個月有138人違規，數量為全州最多，這些不良駕駛習慣令人吃驚，「駕車需要集中注意力，對自己和他人的安全負責，不應被手機或其他電子產品打擾。」

阿靈頓郡(Arlington)警方同期也開了228張分心駕駛罰單，威廉王子郡(Prince William)112張，勞登郡(Loundon)則開了90張罰單和186張警吿，亞歷山卓市(Alexandria)有40人被罰款、20人被警告。

為提高駕駛人安全意識，維州許多學校也從4月開始推行與駕駛安全相關的課程，教導青少年安全駕駛的基本常識，包括開車繫安全帶、不能超速或分心駕駛等，部分公校系統也加入「維州青年道路安全」組織(YOVASO)的「安全抵達」(Arrive Alive)計畫，教育年輕人安全駕駛的重要性。

YOVASO表示，2020年與青年相關的車禍雖減少，但青年駕駛人死於車禍的占比增加12%，主要原因是超速和不繫安全帶，該組織項目主管金瑪麗(Mary King)提醒年輕人，不要忽略駕駛常識，更不要得意忘形，養成壞習慣後很難改變。