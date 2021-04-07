我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

維州駕車「禁持手機」實行3個月 上千人被罰

記者張筠／維州報導
維州新法規定開車時不得手持手機，但允許把手機裝在支架上使用。(Pexels)
維州新法規定開車時不得手持手機，但允許把手機裝在支架上使用。(Pexels)

維州從今年1月開始禁止駕駛時「手持」手機，防止分心駕車釀成意外，但新法實行三個月多月以來，駕駛人發短信、打電話等現象未明顯改善，多郡警方在三個月內開出數百張罰單和警告，稱「壞習慣未改」。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)的研究顯示，2019年10%的車禍與駕駛分心有關，導致566人死亡；維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)研究也指，維州去年有2萬3000多宗車禍是駕駛人分心所致，其中有120人喪生。

維州今年1月1日起禁止駕駛人開車持手機發短信、打電話、回郵件等，若要使用導航、通話等功能，須將手機裝在手機架上，違者罰款125元，在道路作業區違規罰金翻倍為250元。

隔壁馬州和華府早已實行類似法規，立法者原以為此舉將改善維州道路安全和駕駛習慣，但新法實行三個多月以來，維州各郡多人被罰，費郡警官葛哈德(Tara Gerhard)表示，該郡在三個月內共有415人因分心駕駛被罰，平均一個月有138人違規，數量為全州最多，這些不良駕駛習慣令人吃驚，「駕車需要集中注意力，對自己和他人的安全負責，不應被手機或其他電子產品打擾。」

阿靈頓郡(Arlington)警方同期也開了228張分心駕駛罰單，威廉王子郡(Prince William)112張，勞登郡(Loundon)則開了90張罰單和186張警吿，亞歷山卓市(Alexandria)有40人被罰款、20人被警告。

為提高駕駛人安全意識，維州許多學校也從4月開始推行與駕駛安全相關的課程，教導青少年安全駕駛的基本常識，包括開車繫安全帶、不能超速或分心駕駛等，部分公校系統也加入「維州青年道路安全」組織(YOVASO)的「安全抵達」(Arrive Alive)計畫，教育年輕人安全駕駛的重要性。

YOVASO表示，2020年與青年相關的車禍雖減少，但青年駕駛人死於車禍的占比增加12%，主要原因是超速和不繫安全帶，該組織項目主管金瑪麗(Mary King)提醒年輕人，不要忽略駕駛常識，更不要得意忘形，養成壞習慣後很難改變。

維州 手機 車禍

上一則

免費醫保講座 曾菲解惑紅藍白卡

下一則

美華協會英文論文賽 看亞裔青年如何迎向未來

延伸閱讀

維州人口大郡 擴大必要行業人群接種

維州人口大郡 擴大必要行業人群接種
專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯

專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯
馬州16歲以上可提前預約疫苗 維州18日起同步實施

馬州16歲以上可提前預約疫苗 維州18日起同步實施
維州4/1鬆綁部分防疫限制 4/18起16歲以上可接種疫苗

維州4/1鬆綁部分防疫限制 4/18起16歲以上可接種疫苗
維州安養院新冠死亡率1至2月達1.72% 全美第二

維州安養院新冠死亡率1至2月達1.72% 全美第二

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業