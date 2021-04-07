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維州費郡公校恢復每周4天實體課 特殊需求學生6日開始

記者羅曉媛／維州報導

維州最大公校系統費郡公校(FCPS)6日起加快實體復課進程，有特殊教育需求的學生，本周先從每周二天變為每周四天的實體課；學前班到12年級的學生，曾表態更偏好實體教學，將從20日起恢復每周四天的實體課，但具體安排也可能因各校所在社區的傳播率、教職與教學空間的狀況而不同。

FCPS表示，聯邦疾病防治中心(CDC)早前更新復課防疫指南，允許學校將教室內課桌間隔從六呎改為三呎；同時學校採取的「安全、穩定、有備無患」的復課方式，也成功讓超過10萬的學生返校上課，並維持校內低傳播，因此決定擴大實體課天數。

根據FCPS的計畫，從6日開始，優先讓面臨極大學習挑戰或有特殊需求的學生每周四天返校上課，具體人員由學校決定；另從13日開始，目前每周兩天返校上課的學前班至12年級學生，若符合進一步返校上課的資格，學校將發出通知，具體承載量將由各校教職與教學空間狀況而定；從20日起，這些學生將乘校車每周四天返校上課。

此外，由於費郡目前社區傳播率仍較高，FCPS對於擴大到每周四天返校上課的中學和高中，仍將維持六呎距離，只改變小學到三呎距離。

FCPS學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)指出，根據目前的混合教學模式，學生主要還是透過電腦在學習，擴大恢復實體課後，學生將有更多機會親身實踐學習，而在春季學期的成功返校經驗，也有助校方在秋季學期恢復每周五天的傳統上課模式。

公校 聯邦疾病防治中心 教育

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