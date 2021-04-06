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華府商家、集會防疫限制 5.1起再放寬

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府5月1日起鬆綁部分商家。(記者羅曉媛／攝影)
華府5月1日起鬆綁部分商家。(記者羅曉媛／攝影)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)5日宣布從5月1日開始放寬華府部分商家的防疫限制，其中非必要行業的商店可在客容量不超過50%的基礎上重開，電影院可在客容量不超過25%的基礎上重開，入座式現場表演場地客容量不超過25%或人數不超過500人，戶外就餐附近也可恢復實況音樂(live music)。

根據包瑟的最新防疫鬆綁計畫，5月1日起，入座式現場表演場地，無論室內外，重開需客容量不超過25%或人數不超過500(取更少者遵守)；電影院重開不得超過客容量25%；戶外用餐附近可恢復實況音樂；婚禮等特殊活動場所、商務會議或大型會展也需客容量不超過25%或人數不超過250(取更少者遵守)；非必要行業的商店、圖書館、博物館、美術館、公共泳池，無論室內戶外，客容量均不得超過50%。

室內娛樂中心、5000米賽跑等戶外活動可在客容量不超過50%的基礎上恢復，另允許戶外噴水池重開，學校也可舉辦畢業典禮，但具體限制將再公布。

華府鬆綁防疫正值新冠疫苗接種人數不斷上升，包瑟表示，政策鬆綁後，確診可能增加，但只要繼續加速施打疫苗，並做好防護，疫情數字最終有望下降。

華府衛生局同日也公布將於4月9日在西南區Arena Stage開放疫苗接種中心，每周四至周日上午8時至5時為民接種，預約可到市府官網(vaccinate.dc.gov)或致電855-363-0333。

此外，華府16歲以上居民也可到聯邦急難管理局(FEMA)在馬州喬治王子郡運營的Greenbelt Metro接種站打疫苗，只需到馬州提前註冊網站(onestop.md.gov/preregistration)創建帳號，並選擇「Greenbelt」為施打地點，再等候來自區號240的電話預約提醒。

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