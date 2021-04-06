馬州16歲以上居民 可預約大型接種站打疫苗

馬州州長霍根加速馬州新冠疫苗進程，16歲以上可透過提前註冊預約到大型接種站打疫苗。(州長辦公室提供)

大華府三地新冠疫情數字反彈之際，馬州 州長霍根(Larry Hogan)5日宣布加快疫苗 進程，16歲以上馬州居民6日(今)起皆可預約到州政府運營的大型疫苗接種站打疫苗，並從12日(下周一)起，可在藥店、醫生門診或醫療服務商預約打疫苗。

除了擴大接種人群，馬州本周開放三個大型疫苗接種站，包括蒙郡德國鎮蒙哥馬利學院的接種站、聯邦急難管理局(FEMA)在Greenbelt Metro運營的接種站，以及巴爾的摩郡Maryland State Fairgrounds的接種站；提前註冊可到官網onestop.md.gov/govax，或致電1-855-634-6829。

相比拜登 政府的「5月1日全民疫苗」目標，馬州已提前一個月；霍根表示，並未確定要在7月4日國慶之前，具體讓馬州多少人口打完疫苗，因為這取決於疫苗供應量，但將盡可能讓更多人打上疫苗；目前馬州的大型接種站可日打10萬劑疫苗，但因疫苗供應不足尚未實現。

馬州衛生廳數據顯示，馬州超過33%的人口已接種第一劑新冠疫苗，18%的人口完成接種；透過州政府「提前註冊」系統預約疫苗的人數也達到45萬人，不過州政府仍在繼續敦促更多人使用提前註冊預約疫苗。

「馬州絕大多數人口打完疫苗之前，仍有大量新冠病毒在外傳播。」州衛生廳官員米契爾(Clifford Mitchell)表示，提前註冊系統有助馬州更高效分配疫苗，並優先幫助高風險或沒機會提前註冊的弱勢社群與個人；他說，三種疫苗都有效，即便對變種病毒也顯示出效果，「不管打哪一種，我們都需要人們去打疫苗」。