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專家批大華府鬆綁太快加劇疫情 官員：無關聯

記者羅曉媛／華盛頓報導

大華府三地政府近日陸續放鬆對公共聚會和商家防疫政策，新冠確診數據也相應上升，招致本地衛生專家批評，指政府應再堅持一段時間，等更多人接種疫苗再鬆綁，就能避免更多重症或死亡。

歷經一年多的新冠疫情反覆，各地政府面臨商家施壓與公眾疫情疲勞的挑戰，藉著疫苗加速的契機放寬政策，但疫情數據近幾周也持續攀升，馬州七日平均日增確診比兩周前增長41%，華府增長31%。

本地許多公衛專家稱政府過早放鬆，提醒警惕變種病毒傳播，馬里蘭大學公共衛生學院院長盧西尼亞克(Boris Lushniak)說，「當下的疫情數據即證明，我們太早鬆綁防疫，就別自欺欺人了。」

前白宮政策官員、布魯金斯學者卡維塔‧帕特爾(Kavita Patel)則說，她對本地官員已不抱希望，「他們似乎不太擔心」；喬治華盛頓大學公衛學院院長林恩‧戈德曼(Lynn R. Goldman)指，若本地政府暫緩鬆綁，未來幾周的重症或新冠死亡，原本都可避免。

對於鬆綁太快的疑慮，馬州州長霍根(Larry Hogan)回應說，疫情數字回升並非防疫政策放鬆所致，他以紐約、新英格蘭地區舉例，指當地疫情最嚴重，但也實施了最嚴格的封鎖(strictest lockdowns)。

維州州長諾譚(Ralph Northam)也稱州政府每天留意疫情變化，醫院住院狀況尚好，疫苗進展也很樂觀。

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