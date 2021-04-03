倡健康飲食 華府提案對含糖飲料徵稅

華府擬對含糖飲料額外徵稅。(美聯社)

華府 市議會近日提案「營養平等法」(Nutrition Equity Bill)，計畫對汽水、運動飲品等含糖飲料徵稅，鼓勵民眾健康飲食，減少糖分攝入，若提案通過，未來12瓶裝的一箱可樂將漲兩元。

依提案將向每盎司含糖飲料徵收15分稅，包括汽水、功能飲料、運動飲品等，華府市議員表示此提案將重點改善低收入 社區民眾的飲食健康，尤其是肥胖 率和糖尿病比率高的東部社區。

支持提案的市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)表示，若提案通過，含糖飲料的價格將明顯上漲，一定程度上減少民眾的購買慾望，此外也能幫助改善孩童的飲食習慣，「華府兒童肥胖率問題逐年嚴重，醫療學者也擔憂未來成人肥胖問題會加劇」；聯邦疾病防治中心(CDC)也曾表示，對含糖飲料徵稅是避免兒童攝入過多糖分的最有效辦法，也能避免其他基礎病。

瑪麗切爾說，「營養平等法」對含糖飲料徵稅的所得將用於支持遊民收容所的餐點，提供更多營養均衡的食物，推動營養學教育、烹飪課程等項目，並改善遊民收容所的環境、住房等基礎設施。

華府市議會根據費城和加州伯克利的相似法案及研究提出「營養平等法」，加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)2019年公布研究報告，發現對含糖飲料徵稅後的三年，伯克利民眾每天飲用含糖飲料的量比相鄰地區少近一半，且日均飲水量比相鄰地區多一倍。

華府市議會2019年曾提出對含糖飲料徵稅，但反對者稱這將傷及本地商家的利益，且民眾仍可到相鄰的維、馬州消費，無法真正解決健康問題；徵稅雖然是為幫助改善低收入群體的飲食習慣，但也可能造成資源分配不公，加劇社會問題。

全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)的研究顯示，費城對含糖飲料徵稅後，相鄰地區的含糖飲料銷量確有明顯增加，明尼蘇達大學也曾在研究中指，徵稅後民眾飲用含糖飲料的量減少22%，但攝入的卡路里和糖分總量沒有明顯降低，意味著可能從其他食物中攝入糖分。

目前華府已有六名市議員支持此提案，若要通過，則再需一人支持。