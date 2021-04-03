預防暴力衝突 華府推「保安補助金」
華府市長包瑟(Muriel Bowser)2日宣布，全市所有宗教團體和非營利組織可申請聯邦的「保安補助」(security grant fund)，增設監控攝像頭、加固大門、增聘安保人員等，以此應對近期不斷增長的暴力犯罪和仇恨案件。
去年明州非裔男子弗洛伊德(George Floyd)之死在全美掀起「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)浪潮，之後族裔衝突不斷加劇，華府有非裔教堂也多次被攻擊或受威脅，近日全美多地頻發針對亞太裔的暴力案件和仇恨犯罪，也讓不少韓裔和華裔教會等提高警惕。
去年12月，華府Asbury教堂和大都會非裔衛理公會教堂(Metropolitan AME Church)被極右派、白人至上主義團體「驕傲男孩」(Proud Boys)攻擊，教堂外維護族裔平等的標語被毀；白宮附近的聖約翰教堂(St. John's Church)去年曾在與弗洛伊德之死相關的抗議活動中被人焚燒，該教堂隨後不得不加建圍欄，保護教堂和民眾安全。
包瑟辦公室2日表示，宗教團體是大量民眾尋求平安和保護的場所，但近期卻遭不同形式的威脅，因此市府決定推出補助，幫華府的宗教團體和非營利組織加強保安系統，包括升級門鎖、加固圍欄、安裝監控攝像頭、招聘培訓專業安保人員等。
市府表示，此補助是美國國土安全部「非營利組織安全資助項目」(NSGP)的一部分，由華府國土安全和應急管理局(HSEMA)管理，符合條件的申請機構今年最多可獲15萬元的資助，申請截至23日，市府也將舉行線上系列講座，詳情可查詢https://bit.ly/3mfcUK6。
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