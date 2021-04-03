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預防暴力衝突 華府推「保安補助金」

記者張筠／華盛頓報導
白宮附近的聖約翰教堂去年曾在弗洛伊德之死相關抗議活動中被人焚燒，該教堂隨後不得不加建圍欄。(記者張筠╱攝影)
白宮附近的聖約翰教堂去年曾在弗洛伊德之死相關抗議活動中被人焚燒，該教堂隨後不得不加建圍欄。(記者張筠╱攝影)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)2日宣布，全市所有宗教團體和非營利組織可申請聯邦的「保安補助」(security grant fund)，增設監控攝像頭、加固大門、增聘安保人員等，以此應對近期不斷增長的暴力犯罪和仇恨案件。

去年明州非裔男子弗洛伊德(George Floyd)之死在全美掀起「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)浪潮，之後族裔衝突不斷加劇，華府有非裔教堂也多次被攻擊或受威脅，近日全美多地頻發針對亞太裔的暴力案件和仇恨犯罪，也讓不少韓裔和華裔教會等提高警惕。

去年12月，華府Asbury教堂和大都會非裔衛理公會教堂(Metropolitan AME Church)被極右派、白人至上主義團體「驕傲男孩」(Proud Boys)攻擊，教堂外維護族裔平等的標語被毀；白宮附近的聖約翰教堂(St. John's Church)去年曾在與弗洛伊德之死相關的抗議活動中被人焚燒，該教堂隨後不得不加建圍欄，保護教堂和民眾安全。

包瑟辦公室2日表示，宗教團體是大量民眾尋求平安和保護的場所，但近期卻遭不同形式的威脅，因此市府決定推出補助，幫華府的宗教團體和非營利組織加強保安系統，包括升級門鎖、加固圍欄、安裝監控攝像頭、招聘培訓專業安保人員等。

市府表示，此補助是美國國土安全部「非營利組織安全資助項目」(NSGP)的一部分，由華府國土安全和應急管理局(HSEMA)管理，符合條件的申請機構今年最多可獲15萬元的資助，申請截至23日，市府也將舉行線上系列講座，詳情可查詢https://bit.ly/3mfcUK6。

華府 非裔 黑人的命也是命

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