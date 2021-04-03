預算緊張 近60校或裁員 華府公校恐減近百教職

家長擔憂公校裁員有礙學生的課業發展及心理健康。(美聯社)

華府公校 系統(DCPS)預算 因疫情緊缺，雖然新學年預算將增加，但增長幅度不足以維持教職員工的薪資成本，公校面臨教職崗位縮減難題，全市預計近60所學校將裁員，不少教育者和家長擔憂這將損傷學生的課業發展和心理健康。

DCPS教育及數據分析師莉芙(Mary Levy)近日公布研究報告，預計2021-2022學年華府公校的預算將比上一學年多1800萬元，但此增長仍不足以彌補教職員工的薪資調整，許多學校不得不考慮減少教職崗位，甚至縮減學生人數。

該報告指，DCPS下一學年恐怕會損失逾90個教職崗位，包括57個英語教師職位，全市117所學校中有近60所學校將面臨裁員問題；華府公校官員對此表示，由於公校預算尚未定案，莉芙的分析不能完全反映現狀，市長包瑟(Muriel Bowser)預計本月底會公布今年的財政預算報告；公校教育總監 菲力比(Lewis D. Ferebee)近日也指，DCPS計畫用聯邦紓困金中的8000萬元幫助各學校從疫情中恢復，包括用3300萬元來輔導課業並疏通學生的社交心理問題等。

DCPS預算和教職緊缺的問題在疫情爆發前就有顯露，疫情讓此事惡化，不少家長擔憂教職減少會損傷學生的課業發展及心理健康，教師也擔心教學和管理壓力會增大，且不利防疫；近日數百人在網上發請願(https://bit.ly/2PxLt2e)要求市府維持現有的教職崗位數量，資助公校招聘更多心理健康的專業人士，並在資源較匱乏的社區增加教師，縮小不同社區的學術差距。

DCPS數據顯示，2021-2022年英語學習項目(English Language Learners)的學生比上一學年減少數百名，這將導致學校撥款減少，為維持教師薪資，部分學校計畫減少英語教職數量，專家擔憂這將加劇教育資源分配不均，讓西語裔等社區的師資力量薄弱，造成惡性循環。