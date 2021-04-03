我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

預算緊張 近60校或裁員 華府公校恐減近百教職

記者張筠／華盛頓報導
家長擔憂公校裁員有礙學生的課業發展及心理健康。(美聯社)
家長擔憂公校裁員有礙學生的課業發展及心理健康。(美聯社)

華府公校系統(DCPS)預算因疫情緊缺，雖然新學年預算將增加，但增長幅度不足以維持教職員工的薪資成本，公校面臨教職崗位縮減難題，全市預計近60所學校將裁員，不少教育者和家長擔憂這將損傷學生的課業發展和心理健康。

DCPS教育及數據分析師莉芙(Mary Levy)近日公布研究報告，預計2021-2022學年華府公校的預算將比上一學年多1800萬元，但此增長仍不足以彌補教職員工的薪資調整，許多學校不得不考慮減少教職崗位，甚至縮減學生人數。

該報告指，DCPS下一學年恐怕會損失逾90個教職崗位，包括57個英語教師職位，全市117所學校中有近60所學校將面臨裁員問題；華府公校官員對此表示，由於公校預算尚未定案，莉芙的分析不能完全反映現狀，市長包瑟(Muriel Bowser)預計本月底會公布今年的財政預算報告；公校教育總監菲力比(Lewis D. Ferebee)近日也指，DCPS計畫用聯邦紓困金中的8000萬元幫助各學校從疫情中恢復，包括用3300萬元來輔導課業並疏通學生的社交心理問題等。

DCPS預算和教職緊缺的問題在疫情爆發前就有顯露，疫情讓此事惡化，不少家長擔憂教職減少會損傷學生的課業發展及心理健康，教師也擔心教學和管理壓力會增大，且不利防疫；近日數百人在網上發請願(https://bit.ly/2PxLt2e)要求市府維持現有的教職崗位數量，資助公校招聘更多心理健康的專業人士，並在資源較匱乏的社區增加教師，縮小不同社區的學術差距。

DCPS數據顯示，2021-2022年英語學習項目(English Language Learners)的學生比上一學年減少數百名，這將導致學校撥款減少，為維持教師薪資，部分學校計畫減少英語教職數量，專家擔憂這將加劇教育資源分配不均，讓西語裔等社區的師資力量薄弱，造成惡性循環。

公校 預算 教育總監

上一則

變異病毒發威 賓州單日確診率突破3成

延伸閱讀

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？
華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒
無工會支持 楊安澤：獨立性是我優勢

無工會支持 楊安澤：獨立性是我優勢
蒙郡35歲數學老師 持兒童色情材料被捕

蒙郡35歲數學老師 持兒童色情材料被捕
2天2.5萬公校生註冊返校…4．7前仍可選擇

2天2.5萬公校生註冊返校…4．7前仍可選擇
華府申請社區疫苗中心遭拒 聯邦政府：不符資格

華府申請社區疫苗中心遭拒 聯邦政府：不符資格

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃