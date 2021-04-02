蒙郡35歲數學老師 持兒童色情材料被捕

蒙郡公校系統的數學教師布萊莫曼因持有兒童色情材料被捕。(蒙郡警方提供)

馬州 蒙郡公校 的一名中學數學老師，因持有兒童色情材料在本周三被捕，現面臨多項控罪，警方稱這些材料的內容並不涉及蒙郡公校的學生，但鑑於該老師每天接近孩童，調查人員對此感到擔憂，公校正全力配合警方調查。

根據逮捕記錄，德國鎮Roberto W. Clemente中學的35歲數學教師布萊莫曼(Kevin Bremerman)，因上傳並持有兒童色情材料被捕，面臨10項兒童色情控罪，蒙郡公校已將其行政離職；他在2017年加入蒙郡公校，曾在蓋城Goshen小學授課三年，去年7月到Roberto Clemente中學授課。

紀錄顯示，調查始於今年1月，當時全國失蹤與受虐兒童中心(National Center for Missing and Exploited Children)獲得線報，稱一名用戶在通訊app「Kik」上傳兒童色情材料，警方確認該用戶是布萊莫曼之後，到其家中搜查，發現他手機存有大量兒童色情視頻和照片。

他目前關押在蒙郡監獄 ，不得保釋；Roberto Clemente中學的校長布朗(Jeffrey T. Brown)向家長發信表示，布萊莫曼面臨的控罪令人嚴重不安，違反學校和蒙郡公校系統的核心價值。