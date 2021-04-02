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「我們不再沉默」韓裔州長夫人發長文為亞裔發聲

記者羅曉媛╱馬州報導
馬州韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)，1日在CNN發長文為亞裔發聲。(馬州州長辦公室)
馬州韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)，1日在CNN發長文為亞裔發聲。(馬州州長辦公室)

馬州韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)，1日在有線電視新聞網(CNN)發長文為亞裔發聲，她詳述自己作為第一代移民的奮鬥故事，重申「亞裔的故事就是美國的故事」，面對今天仍未改變的歧視與種族主義，永不言棄的亞裔不會再沉默，但不是訴諸報復，而是更愛彼此、互相扶持，確保支持轉換成切實、長久的行動，保護子孫後代。

出生在南韓的金有美，在一座小鎮的養雞農場長大，是家中八姊妹最小的一個，因為沒有公車，她每天走2哩路上學，「(那時)大多數韓國人都很窮，我的家人努力工作，我也被教導要保持清醒和勤奮 — 絕不能懶惰。」

41年前，20歲的金有美懷著美國夢來到大洋彼岸，儘管面臨語言和文化的多重挑戰，她抱持謙卑與決心，秉承「勤奮努力」的家訓，過去20年來打著多份工，每天工作14至16小時。

金有美說，作為單親媽媽，她不能請病假，每天工作才能養育三個女兒、繳納帳單，「我(當時)的生活聽起來一點也不美國夢」；她也曾背著女兒暗自抹淚，回憶童年和家鄉熟悉的一切，但為了讓孩子有更好的教育和機會，她從未放棄。

一路走來，女兒也像她一樣努力學習、工作，分攤壓力，她們日漸長大、實現理想，也鼓勵媽媽去追逐自己的夢想；金有美與當時還未競選州長的霍根(Larry Hogan)結婚後，在家人的支持下，她重回學校，與和她小女兒年紀相仿的學生一起上課，最終獲得藝術的本碩學位，實現多年心願，成為一名畫家，並在馬里蘭藝術學院(MICA)教書逾十年。

「這就是我的故事，也是美國的故事 — 更是萬千亞裔同胞的故事。」金有美說，跨越海岸，亞裔在美國努力打拚、服務社區、創辦企業、養育家庭，期間也時常面臨新的語言和文化挑戰，但在此過程中，亞裔也成為美國不可或缺的一部分，「我們為建設美國貢獻了力量」。

然而亞裔在今天仍面臨歧視和種族主義，金有美說，絕大多數一代移民和許多亞裔都有相似經歷：遇到仇恨犯罪卻未得到警察的支持與回應、窗戶被攻擊者砸爛、遭遇職場歧視無法晉升、被問及「真正來自哪裡」、子女因午餐盒「不好聞」遭受霸凌、被人斜眼等。

對此，亞裔通常不是反擊或大聲反對，而是愈發努力的去證明自己的價值，專注養家糊口和子女教育等眼前的生存問題；但在疫情期間，這些中傷的話語不斷升級成殘忍的暴力攻擊，「我們的祖輩、父母、兒女、兄弟姊妹和朋友，被迫生活在恐懼中」，金有美說，但作為這個國家引以為傲的公民，「我們不該懼怕任何事，是時候大聲反擊、要求行動了」。

她呼籲華府重視亞裔面臨的歧視與仇恨，通過立法嚴打仇恨犯罪、改善報案率、保護亞裔社區與商家，並推動美國社會改變思維，亞裔不該總被判斷是否「足夠美國人」，而應毫無疑問的被視為美國人。

「美國正是因多元才令世界羨慕，這樣的多元讓我們更強大，並以擁抱、理解和享受彼此的不同為基礎。」金有美說，「每一個人都是這片土地的移民，不該被叫『回去那裡』，這裡就是我們的家。」

亞裔 美國 歧視

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