馬州16歲以上可提前預約疫苗 維州18日起同步實施

4月18日起，維州16歲以上居民可預約接種新冠疫苗。（記者張筠╱ 攝影）

馬、維州 1日宣布最新疫苗 接種計畫，馬州 16歲以上即日起可提前註冊預約疫苗，維州16歲以上從18日開始可預約接種；同日維州也鬆綁部分防疫限制，上調社交聚會的人數上限，允許多數商家和娛樂場所擴增客容量，但餐館仍限50%。

馬州州長霍根(Larry Hogan)1日表示，馬州大型疫苗接種站的提前註冊通道(COVIDvax.maryland.gov)，即日起對16歲以上居民開放；他並公布四家最新大型接種站的計畫，包括將於12日開放的Frederick社區大學、Navy Stadium，以及19日開放的Ripken Stadium和26日開放的Columbia商場。

維州州長諾譚(Ralph Northam)1日表示，維州逾31%人口接種至少一劑新冠疫苗，17%人口完成接種，幾乎所有提前註冊的高風險群體都已接種至少一劑疫苗，維州將從18日起擴大接種人群到16歲以上居民，可到vaccinate.virginia.gov或撥打(877)829-4682提前註冊。

馬、維州的疫苗接種進度快過拜登政府的「5月1日全民疫苗」目標，維州預計18日起疫苗供應將大幅提升，各地也將新設接種站，加快施打速度。

維州預計再獲每周20萬劑的嬌生疫苗，儘管尚不確定嬌生巴爾的摩疫苗廠被污染一事會否影響維州的疫苗供應，但維州疫苗工作發言人波特(Dena Potter)表示，隨著輝瑞和莫德納疫苗供應增加，可能補足差量。

此外，維州1日也放寬部分防疫限制，室內聚會上限增至50人、戶外100人；音樂會等室內娛樂場所人數上限提高到500人，但不得超過客容量30%，戶外文娛活動不得超過客容量30%；室內體育活動人數上限增至100人，戶外運動增至500人，兩者也均不得超過場地容量的30%；戶外畢業典禮等儀式人數上限提高至5000人，室內典禮最多500人，參與者必須戴口罩並保持社交距離，餐館限客容量50%的規定不變。