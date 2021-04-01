加速大麻合法化 維州長推7月起成年人可持有

緬因等州已允許室內種植大麻，維州州長諾譚對大麻合法化提修正案，包括從今年7月1日起，允許自家培植最多4株大麻。（美聯社）

維州 州長諾譚(Ralph Northam)31日向州議會提出加速大麻合法化 的修正案，要求允許維州成年人從今年7月1日開始，可持有最多1盎司的大麻，而不是等到2024年初才合法。

維州州議會在2月底通過大麻合法化立法，將從2024年1月1日起開放大麻零售，並允許成年人合法持有大麻，同時將在今年7月1日建立監管機構「大麻管理局」(Cannabis Control Authority)，以及公共衛生顧問委員會；至於具體如何商業化大麻市場及監管，州議會計畫在下一立法季敲定。

諾譚31日提出的修正案，包括給負責大麻市場監管的「大麻管理局」新增權限，若商家給員工的薪水未達現行普遍工資(prevailing wage)標準，或雇用員工逾10%為獨立合約工，則可吊銷執照；他也提議縮短刪除大麻相關犯罪紀錄的時間線，並從今年7月1日起，允許在自家培植最多四株大麻；另也提議從預算 中預留一部分錢用於廣告宣傳，教導公眾使用大麻存在的安全風險，並培訓警方，識別在大麻影響下的駕駛情況。

諾譚說，維州致力於以公正方式合法化大麻，將成為全美第15個大麻合法化的州，這些政策改變能確保維州在專注公共安全、公共衛生與社會公正的基礎上合法化大麻。

儘管此次立法季已結束，但州議會將在4月7日再集會，當天是用於考慮諾譚否決案或修正案的日子，因此也將聽取大麻合法化的修正案。