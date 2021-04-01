我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

維州安養院新冠死亡率1至2月達1.72% 全美第二

記者張筠／維州報導
維州安養院新冠死亡人口比例在全美排第二，每100人有1.72人死亡。（記者張筠 / 攝影）
維州安養院新冠死亡人口比例在全美排第二，每100人有1.72人死亡。（記者張筠 / 攝影）

全美最大非營利組織AARP(樂齡會)公布各州安養院(nursing home)的最新新冠疫情報告，顯示今年1月至2月維州安養院的新冠死亡人口比例為全國第二，雖然安養院人數下降，但新增確診和死亡病例是去年夏天的兩倍，安養院的個人防護物資也仍然緊缺。

AARP今年初觀察各州安養院的疫情狀況，綜合2月14日以前的四周數據發現，北卡羅來納州的安養院死亡人口比例最高，每100人有1.97人死亡，維州安養院每100人有1.72人死亡，為全美第二，喬治亞州(1.69人)和賓州(1.65人)排名第三、四，全美平均為每100人有1人死亡，馬州為0.86，華府為1.23。

該報告指，雖然維州安養院人數已不到去年同期的三分之一，而且安養院居民與員工的確診數均降至去年同期的一半，但該比例仍引發醫療學者擔憂。

AARP的調查也顯示，全美各地安養院的個人防護物資(PPE)仍然緊缺，維州16.5%的安養院人力和物資短缺，10%的安養院稱過去一個月沒收到按周供應的防護物資，對防疫和治療仍有較大壓力。

AARP維州地區主任道金(Jim Dau)表示，儘管維州安養院的新冠病例和死亡人數下降，但相比全國數字仍然較高，維州除了需加快疫苗接種，人們也需更謹慎對待疫情，避免長照中心、安養院和醫療系統的物資和人力耗盡，未來導致更嚴重的醫療系統問題。

為改善維州安養院問題，AARP敦促維州制定相關法令，定期給安養院居民、員工和檢查人員提供新冠檢測和個人防護物資，提高安養院的管理效率和工作透明度，確保來訪人員遵守聯邦及州府的防疫指南，並提高安養院員工的最低時薪、增加疫情補助等。

維州16.5%的安養院人力和物資短缺，10%的安養院過去一個月沒收到按周供應的防...
維州16.5%的安養院人力和物資短缺，10%的安養院過去一個月沒收到按周供應的防護物資。（記者張筠 / 攝影）

維州 疫情 防疫

上一則

芝掃街日停車禁令啟動 留意標示免受罰

下一則

確診人數增4成 芝防疫延後鬆綁 再推2大據點加速打疫苗

延伸閱讀

加速大麻合法化 維州長推7月起成年人可持大麻

加速大麻合法化 維州長推7月起成年人可持大麻

維州將斥37億擴張客運鐵路 未來10年優化服務

維州將斥37億擴張客運鐵路 未來10年優化服務
維州G3法案減免學費 資助23社區大學中低收入學生

維州G3法案減免學費 資助23社區大學中低收入學生
史上處決最多的州…維州廢除死刑

史上處決最多的州…維州廢除死刑
南部第一州 維州廢除死刑

南部第一州 維州廢除死刑
維州已1/4人接種新冠疫苗 4月1日起鬆綁限制

維州已1/4人接種新冠疫苗 4月1日起鬆綁限制

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫