維州安養院新冠死亡率1至2月達1.72% 全美第二

維州安養院新冠死亡人口比例在全美排第二，每100人有1.72人死亡。（記者張筠 / 攝影）

全美最大非營利組織AARP(樂齡會)公布各州安養院(nursing home)的最新新冠疫情 報告，顯示今年1月至2月維州 安養院的新冠死亡人口比例為全國第二，雖然安養院人數下降，但新增確診和死亡病例是去年夏天的兩倍，安養院的個人防護物資也仍然緊缺。

AARP今年初觀察各州安養院的疫情狀況，綜合2月14日以前的四周數據發現，北卡羅來納州的安養院死亡人口比例最高，每100人有1.97人死亡，維州安養院每100人有1.72人死亡，為全美第二，喬治亞州(1.69人)和賓州(1.65人)排名第三、四，全美平均為每100人有1人死亡，馬州為0.86，華府為1.23。

該報告指，雖然維州安養院人數已不到去年同期的三分之一，而且安養院居民與員工的確診數均降至去年同期的一半，但該比例仍引發醫療學者擔憂。

AARP的調查也顯示，全美各地安養院的個人防護物資(PPE)仍然緊缺，維州16.5%的安養院人力和物資短缺，10%的安養院稱過去一個月沒收到按周供應的防護物資，對防疫 和治療仍有較大壓力。

AARP維州地區主任道金(Jim Dau)表示，儘管維州安養院的新冠病例和死亡人數下降，但相比全國數字仍然較高，維州除了需加快疫苗接種，人們也需更謹慎對待疫情，避免長照中心、安養院和醫療系統的物資和人力耗盡，未來導致更嚴重的醫療系統問題。

為改善維州安養院問題，AARP敦促維州制定相關法令，定期給安養院居民、員工和檢查人員提供新冠檢測和個人防護物資，提高安養院的管理效率和工作透明度，確保來訪人員遵守聯邦及州府的防疫指南，並提高安養院員工的最低時薪、增加疫情補助等。