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聯邦39億紓困金用途 馬州拍板三大方向

記者張筠／馬州報導
馬州將把聯邦政府撥款的39億元紓困金，重點用於緩解疫情期間的經濟困難，加速學校恢復實體課，擴大寬帶網覆蓋面積。(州長辦公室)
馬州將把聯邦政府撥款的39億元紓困金，重點用於緩解疫情期間的經濟困難，加速學校恢復實體課，擴大寬帶網覆蓋面積。(州長辦公室)

馬州州長霍根(Larry Hogan)31日宣布將把聯邦政府的39億元疫情紓困金，用於支持失業補助項目，資助小商家恢復，推動學校恢復實體課，在偏遠地區設立寬帶網，補貼貧困民眾的生活費等。

對於如何使用聯邦提供的39億元紓困補助金，共和黨籍州長霍根與民主黨籍州眾議會議長瓊斯(Adrienne Jones)、民主黨籍州參議會主席福格森(Bill Ferguson)達成一致，重點用於緩解疫情期間的經濟困難，加速學校恢復實體課，擴大寬帶網覆蓋面積。

霍根政府將撥款3億元升級馬州各郡市的網路基礎設施，在偏遠社區設立寬帶網，提高網速和穩定性，並給有需要的家庭提供電子設備，讓更多學生有條件參加線上課程，縮小不同社區間的數位資源差距。

州府預計將有逾56萬7000戶家庭因此獲得網路資源和補貼，包括網費補助和免費電子設備等；目前馬州有近四分之一人口沒有網路資源，福格森說，網路資源不平等是馬州面臨的長期問題，但新冠疫情凸顯此問題的嚴重性。

根據霍根政府的計畫，馬州也將撥款11億元用於補給州府的失業保險項目(unemployment insurance trust fund)，支持小商家發展，另有8億元補充馬州的應急經濟紓困項目，撥款近2億元用於臨時援助金項目(temporary cash assistance)，並分配5000萬元幫助低收入繳納水電費等。

霍根政府也將利用聯邦紓困金重點推進公校恢復實體課，計畫撥款逾6億元補貼各學校的疫情開銷，升級學校通風系統，補貼教學成本。

馬州收到的39億元聯邦紓困金來自於拜登總統3月11日簽署的1.9兆元「美國救援法案」，華府將收到逾20億元，維州將收到37億元。

紓困金 馬州 疫情

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