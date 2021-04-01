我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

蒙郡大型疫苗接種站開放 下周起日均施打量翻倍

記者羅曉媛／馬州報導

馬州人口最多的蒙郡，31日在蒙哥馬利學院德國鎮校區開放大型疫苗接種站，首周由郡政府運營，日均施打500至1000劑，下周起由州政府運營，日均施打2000至3000劑，主要施打輝瑞疫苗(Pfizer)。

蒙郡的大型接種站是馬州第二批宣布的六家大型接種站之一，該接種站與Holy Cross Health及Holy Cross德國鎮分院合作，本周施打對象是已在本地高中打過第一劑莫德納(Moderna)疫苗的居民，下周改州府運營，將接收已在蒙郡提前註冊的預約者，以及透過州府提前註冊網站(onestop.md.gov/preregistration)或撥打1-855-634-6829的預約者。

蒙郡RideOnBus巴士從31日起，在Shady Grove地鐵站和接種站之間提供免費巴士Route 55，4月9日之前，每周一至周五上午8時至下午5時運營，每15分鐘一班，4月10日之後改為每周七天運營。

蒙郡衛生部門發言人瑪麗‧安德森(Mary Anderson)說，選在德國鎮就是考慮到對周邊郡友好，除了便利本地居民，哈維郡、弗雷德瑞克郡的居民也能很方便地前來打疫苗。

該接種站已預留施打疫苗的教室和寬敞空間，位於該校生物科學教育中心(Bioscience Education Center)，方便人們排隊、接種，以及施打後就地觀察15分鐘再離開；地址：20200 Observation Dr, Germantown, MD 20876。

疫苗 德國 馬州

上一則

涉國會暴動 達拉斯男聲請保釋被拒 檢：威脅社會安全

下一則

聯邦39億紓困金用途 馬州拍板三大方向

延伸閱讀

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
疫苗保存須冷凍「太嚴苛」 輝瑞明年初推冷藏版

疫苗保存須冷凍「太嚴苛」 輝瑞明年初推冷藏版
華人特殊兒童之友會一日移動新冠疫苗接種站 220人受惠

華人特殊兒童之友會一日移動新冠疫苗接種站 220人受惠
「仇恨犯罪必須終止」 蒙郡華人燭光追悼亞城槍案逝者

「仇恨犯罪必須終止」 蒙郡華人燭光追悼亞城槍案逝者
上回以77票惜敗 布萊爾再選蒙郡長

上回以77票惜敗 布萊爾再選蒙郡長
馬州增設6大型疫苗接種站 蒙郡也有份 可望日打3000劑

馬州增設6大型疫苗接種站 蒙郡也有份 可望日打3000劑

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫