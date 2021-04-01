蒙郡大型疫苗接種站開放 下周起日均施打量翻倍

馬州 人口最多的蒙郡，31日在蒙哥馬利學院德國 鎮校區開放大型疫苗 接種站，首周由郡政府運營，日均施打500至1000劑，下周起由州政府運營，日均施打2000至3000劑，主要施打輝瑞疫苗(Pfizer)。

蒙郡的大型接種站是馬州第二批宣布的六家大型接種站之一，該接種站與Holy Cross Health及Holy Cross德國鎮分院合作，本周施打對象是已在本地高中打過第一劑莫德納(Moderna)疫苗的居民，下周改州府運營，將接收已在蒙郡提前註冊的預約者，以及透過州府提前註冊網站(onestop.md.gov/preregistration)或撥打1-855-634-6829的預約者。

蒙郡RideOnBus巴士從31日起，在Shady Grove地鐵站和接種站之間提供免費巴士Route 55，4月9日之前，每周一至周五上午8時至下午5時運營，每15分鐘一班，4月10日之後改為每周七天運營。

蒙郡衛生部門發言人瑪麗‧安德森(Mary Anderson)說，選在德國鎮就是考慮到對周邊郡友好，除了便利本地居民，哈維郡、弗雷德瑞克郡的居民也能很方便地前來打疫苗。

該接種站已預留施打疫苗的教室和寬敞空間，位於該校生物科學教育中心(Bioscience Education Center)，方便人們排隊、接種，以及施打後就地觀察15分鐘再離開；地址：20200 Observation Dr, Germantown, MD 20876。