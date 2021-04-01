我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新維修公司，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新維修公司，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間非常專精住宅、餐館、商業屋頂換新的維修公司，已有二十八年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、塑料外牆板或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407，馬州及維州的免費電話:1-800-294-3004。  

馬州 維州 風暴

上一則

華府突發槍案 至少5人中槍 2人死亡

下一則

德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關

延伸閱讀

維州將斥37億擴張客運鐵路 未來10年優化服務

維州將斥37億擴張客運鐵路 未來10年優化服務
維州G3法案減免學費 資助23社區大學中低收入學生

維州G3法案減免學費 資助23社區大學中低收入學生
大華府4月1日或迎來濕雪天 2日起回溫

大華府4月1日或迎來濕雪天 2日起回溫
馬州16歲以上基礎病患 疫苗開打 37.9%已打1劑

馬州16歲以上基礎病患 疫苗開打 37.9%已打1劑
馬州確診大增 專家籲更了解變種病毒再鬆綁

馬州確診大增 專家籲更了解變種病毒再鬆綁
馬州日打6萬劑疫苗 州長霍根：抗疫里程碑

馬州日打6萬劑疫苗 州長霍根：抗疫里程碑

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫