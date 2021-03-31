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維州G3法案減免學費 資助23社區大學中低收入學生

記者羅曉媛／維州報導
維州州長諾譚(中)在北維州社區學院簽署法案，為社區學院主修某些領域的中低收入學生提供助學金。(州長辦公室提供)
維州州長諾譚(中)在北維州社區學院簽署法案，為社區學院主修某些領域的中低收入學生提供助學金。(州長辦公室提供)

維州州長諾譚(Ralph Northam)29日簽署「學技能、找工作、給回饋」(Get Skilled, Get a Job, Give Back，也稱G3)項目方案，將給23所兩年制社區學院的部分中低收入學生提供總計3600萬元的助學金，用於支付學費、雜費、書本費等。

諾譚29日在北維州社區學院的亞歷山卓校區簽署該法案，G3項目旨在消除人才無法滿足關鍵行業需求的缺口，也屬於諾譚主推的「免費上社區大學」倡議，針對健保、信息技術、電腦科學、製造業、技術勞工、公共安全、兒童早教等關鍵行業的學生，畢業後有望提升薪資60%。

州政府預計，G3項目有望幫助3萬6000名關鍵行業的學生完成學位，符合聯邦佩爾助學金(Pell grant)且全日制就讀的學生，將每學期最多收到900元G3助學金，夏季學期最多收到450元。

疫情期間恢復經濟之際，打造公平、包容的經濟比任何時期都重要。」諾譚表示，G3項目將把成千上萬的、有相應技術的人才對接到高需求領域，幫助他們在不用承擔高昂學貸的前提下完成學業。

G3項目的首批受益者將在早線申請聯邦和州政府援助的學生中選出，其中也包括聯邦助學金申請(FAFSA)的申請者；為解決疫情期間申請FAFSA完成度下滑的問題，諾譚近期也在全州推廣一對一的免費輔導申請服務，維州學生可在6月30日之前，到virginiacan.org/fafsa預約和FAFSA顧問線上面談。

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