華府櫻花提前盛開 潮汐湖封路限車

由於氣溫回暖，華府潮汐湖畔的櫻花提前進入盛開期。（國家公園局）

華府 過去一周氣溫持續回暖，使得潮汐湖畔的櫻花提前進入盛開期，未來一周將是賞櫻 最佳時機，但也可能因天氣變化而縮短或延長；為防止人群因賞櫻過度聚集並提高染疫風險，國家公園局已關閉潮汐湖附近的主要路段，禁止車輛出入，但允許行人和自行車騎手進出。

國家公園局把潮汐湖畔70%的櫻花盛開定為盛開期(peak bloom)，通常為每年3月的最後一周到4月的第一周，但隨氣溫冷暖變化；櫻花從初開到盛開包括六個階段：蓓蕾萌芽期(green color in bud)、花蕾初現(floret visible)、花蕾延展期(extension of floret)、花梗伸展期，以及白色蓬鬆期(puffy white)和盛開期。

華府櫻花上周四剛進入「花梗伸展期」(peduncle elongation)，持續不到四天就已在28日達到盛開期，儘管國家公園局鼓勵公眾線上賞櫻，但潮汐湖附近的封鎖路段允許路人通行。

封鎖路段包括從Buckeye Drive SW到Independence Avenue SW的Ohio Drive SW，傑弗遜紀念堂東面的East Basin Drive SW到Ohio Drive SW，從Ohio Drive SW到Independence Avenue SW的West Basin Drive SW，以及通往波多馬克公園(Potomac Park)的I-395南北向2號出口。