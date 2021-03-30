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馬州確診大增 專家籲更了解變種病毒再鬆綁

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州政府本月初放寬商家和社交聚會的防疫限制，之後馬州新冠日增確診大增，上周日新增確診數已是月初公布鬆綁政策時的兩倍多，新冠住院數同期也增長近三成；衛生專家表示，在疫苗加速的情況下仍出現確診激增，說明變種病毒可能已在社區廣泛傳播，提醒更明智的作法應是等到有更多變種病毒的數據、疫苗更普及之後，再放寬防疫限制。

對比馬州州長霍根(Larry Hogan)在3月9日宣布鬆綁詳情當天的數據，馬州新冠日增確診已從631例增至上周日的1335例，增幅112%，住院數也從765人增至970人；馬州七日平均確診率猛增32%，從3月9日的3.6%到28日的4.7%；馬州23個郡在3月9日只有1個郡的確診率超過5%，目前則有半數郡超過5%。

州長辦公室稱近期確診激增是因外出旅行後帶回變種病毒，醫生出身的馬州華裔參議員林力圖(Clarence Lam)也對馬州變種病毒現狀表達擔憂，他指出，鑑於馬州在疫苗大幅提速的情況下，確診仍在攀升，顯示這些變種病毒很可能已在社區廣泛傳播。

約翰霍普金斯大學公衛學院副院長沙弗斯坦(Joshua M. Sharfstein)早先也質疑馬州過早放寬防疫限制，他說，馬州仍有一定數量的病毒在傳播，疫苗在馬州乃至全美充分供應尚需時間，馬州若等到疫苗項目更進一步，且對變種病毒更了解之後，再鬆綁限制，才更明智。

馬州 變種病毒 疫苗

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